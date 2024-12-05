Президенту Южной Кореи грозит смертная казнь за попытку мятежа

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю, который объявил первое с 1979 года военное положение в стране, может грозить смертная казнь. Против него могут открыть дело о мятеже: на эту статью не распространяется президентский иммунитет, и по ней допустима высшая мера наказания. Об этом пишет AFP.

Би-би-си отмечает, что организация мятежа — одно из двух преступлений в Южной Кореи, на которую не распространяется президентская неприкосновенность. Такое уже было в корейской истории: в 1996 году президент Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни по обвинению в организации мятежа, коррупции и убийствах. Позже смертную казнь заменили на пожизненное заключение, а в 1998 году его и вовсе амнистировали.

Смертная казнь грозит именно лидеру мятежа, однако будет сложно выявить, кто именно стоит за его началом, уточняет Би-би-си. Сам Юн Сок Ель пока что хранит молчания. Издание также уточняет, что по корейским законам президент имеет право менять начальников полиции и прокуратуры по своему усмотрению, что может помочь Юн Сок Елю вести расследование в свою пользу.

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Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что полиция начала расследование против президента по обвинению в государственной измене. Дело открыли после двух жалоб: одна из них подана группой из 59 активистов, а другая — членам небольшой оппозиционной «Корейской инновационной партии».

Помимо Юн Сок Еля в госизмене может обвиняться бывший министр обороны Ким Ен Хен, который уже извинился перед гражданами за сложившуюся ситуацию и подал в отставку. Кроме того, по этой же статье подозревают министра внутренних дел Ли Сан Мина и начальника штаба Сухопутных войск Пак Ан Су, который был назначен ответственным за соблюдение военного положения.

Сейчас Юн Сок Елю грозит импичмент, но он может его избежать. Голосование по поводу отставки президента должно пройти 6 или 7 декабря. Если депутаты примут отставку, то обязанности президента до новых выборов будет исполнять премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу. Если Конституционный суд Кореи не утвердит импичмент, то Юн Сок Ель может остаться на своем посту.

Юн Сон Ель объявил о военном положении поздним вечером 3 декабря. Во время своего телевизионного обращения он обвинил оппозицию в контроле над парламентом и симпатиях к Северной Корее. Однако военное положение продержалось всего несколько часов, так как депутаты Национального собрания (южнокорейского парламента) проголосовали за отмену президентского указа.