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Мир

В Южной Корее ввели военное положение

17:19 03.12.2024

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране чрезвычайное военное положение. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как пишет Associated Press, президент обвинил оппозицию страны в контроле над парламентом, симпатиях к Северной Корее и попытках парализовать правительство антигосударственной деятельностью.

Издание отмечает, что Юн сделал соответствующее заявление во время телевизионного брифинга. Он назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного порядка страны. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны, отмечает Associated Press.

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«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы… настоящим я объявляю чрезвычайное военное положение», — передает заявление Юна Al Jaseera.

Позже Yonhap сообщило, что Министерство обороны распорядилось провести совещание ключевых командиров, призвав «повысить бдительность». 

РИА «Новости» также пишет, что Юн заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. В свою очередь, Yonhap отмечает, что решение о военном положении было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в парламентском бюджетном комитете законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

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По данным Associated Press, с момента вступления в должность в 2022 году Юну пришлось приложить немало усилий, чтобы продвинуть свои интересы против парламента, контролируемого оппозицией.

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен назвал объявление военного положения «неконституционным и антиобщественным». Глава южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, в свою очередь, назвал эту меру «неправильной» и заявил, что он «заблокирует его» вместе с народом.

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