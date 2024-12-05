Олимпийскую чемпионку отстранили от соревнований за избиение лошади

Трехкратная олимпийская чемпионка по верховой езде, 39-летняя Шарлотта Дюжарден была оштрафована на почти 11 тысяч евро и получила запрет на участие в соревнованиях на год, до июля 2025 года. Летом 2024 года, незадолго до начала олимпиады в Париже, в сети появились кадры, на которых Дюжарден избивает лошадь. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщается, на опубликованном видео в руках у Дюжарден был длинный хлыст, которым она несколько раз ударила лошадь по ногам. В итоге Международная федерация конного спорта (FEI) запретила ей участвовать в соревнованиях до июля 2025 года.

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Это решение поддержали и в федерации конного спорта Великобритании, на ее родине. Таким образом, Дюжарден запрещено участвовать в любых соревнованиях и внутри страны. Она считает его справедливым и обещает «всегда становиться лучше».

«Я отношусь с полным уважением к решению FEI… <…> Как признала федерация, мои действия на видео не отражают того, каким человеком я являюсь, и я могу только снова извиниться [за случившееся]. Я осознаю свою ответственность, связанную с моей [высокой] позицией в [конном] спорте», — заявила Дюжарден.

Еще 23 июля Дюжарден получила предварительный запрет за «поведение, противоречащее принципам благополучия лошадей». Это случилось через день после того, как FEI получила видеозапись, на которой она хлещет лошадь во время тренировки в одной из частных конюшен. После этого FEI уточнила, что на видео больше не присутствовало никаких нарушений правил федерации, а жалоб на Дюжарден, помимо тех, что есть на видеозаписи, с тех пор не поступало.

«Значительные санкции [против Дюжарден] посылают четкий сигнал, что любой [спортсмен] вне зависимости от своего статуса, участвующий в действиях, которые ставят под угрозу благополучие лошади, столкнется с серьезными последствиями», — заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес.

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Под статусом прежде всего следует понимать награды спорстмена. Дюжарден завоевала шесть олимпийских медалей: три золотых, две бронзовые и одну серебряную. Это один из лучших показателей среди женщин, участвующих в Олимпийский играх, наряду с велосипедисткой Дамой Лорой Кенни, которая завоевала пять золотых медалей и одну серебряную.