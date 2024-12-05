Владельцы недвижимости живут дольше арендаторов

Британский демограф Кейси Брин вычислил, что владение собственным домом продлевает жизнь в среднем на четыре–пять месяцев. Результаты исследования опубликованы на сайте Оксфордского университета.

Кейси Брин изучил данные о смертности мужчин из США, родившихся в начале прошлого века, и переписи населения страны 1920 и 1940 годов. Исследование показало, что владение жильем увеличило ожидаемую продолжительность жизни примерно на четыре месяца для темнокожих американских мужчин и на пять месяцев — для их белых сограждан.

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Ученый считает, что жить дольше собственникам помогают стабильные социальные связи с соседями, накопление богатства, лучшие условия жизни и более крепкое здоровье, в том числе и ментальное. «Это исследование также показывает, что существует значимая, статистически значимая разница в продолжительности жизни между американцами, владеющими собственным жильем, и теми, кто арендует жилье», — утверждает Брин.

Среди темнокожих американцев своим домом в 1940 году владел лишь каждый десятый мужчина в возрасте от 18 до 25 лет. Для людей из этой группы старше 65 лет значение доходило до четырех собственников на десять человек. Кейси Брин считает, что социальная политика, которая бы упрощала приобретение недвижимости темнокожим американцам, сократила бы разрыв между продолжительностью жизни между белыми и темнокожими мужчинами в США.

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