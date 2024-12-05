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Мир

Латвийский магазин в Берлине убрал с полок книги российских «иноагентов»

16:09 05.12.2024

Магазин латвийской сети «Много книг» на Фридрихштрассе в Берлине снял с полок произведения «иноагентов» по запросу принадлежащего Россотрудничеству «Русского дома». На это обратил внимание соавтор одной из книг, журналист Илья Барабанов, рассказало издание The Insider.

Книжный магазин арендует площадь у «Русского дома», организацией деятельности которого занимается представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В магазине некоторое время назад продавалась книга «Наш бизнес — смерть», написанная Барабановым и журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Книга посвящена ЧВК «Вагнер» и вышла в издательстве «Медузы».

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2 декабря Z-телеграм-канал с 25 тысячами подписчиков «Под лед» сообщил, что в «курируемом Россотрудничеством» «Русском доме» продают «книгу двух журналистов-иноагентов, изданную ”Медузой”-иноагентом». «Россотрудничество, как у вас там дела? Нормально хоть сотрудничаете?» — написали авторы паблика. Через несколько часов телеграм-канал объявил, что «либерашьи книги оперативно убрали» и опубликовал фото-подтверждение.

Барабанов написал в своем фейсбуке, что книги действительно исчезли. «Как я понимаю, произошла следующая цепочка событий: из Россотрудничества дали по шапке кому-то в “Русском доме” в Берлине, а оттуда обратились с претензией к администрации магазина “Много книг”», — предположил журналист.

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У соавтора книги нет претензий к магазину, который не хотел ссориться с арендодателем и для которого, «история, наверное, стыдноватая». «Скорее это история о том, какой херней продолжают заниматься чиновники Россотрудничества», — добавил Барабанов. По его словам, книги «иноагентов» теперь магазин продает по запросу.

«Русский дом» в Берлине работает с середины 1980-х. Россотрудничество с лета 2022 года находится под санкциями Евросоюза. В январе 2023 года прокуратура Германии начала расследование в отношении владельцев «Русского дома» по подозрению в нарушении законодательства о внешнеэкономической деятельности. Однако расследование не продвинулось из-за опасения Министерства иностранных дел Германии, что в России в ответ будут закрыты представительства Института имени Гете.

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