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Мир

В Великобритании раскрыта связанная с Россией сеть по отмыванию денег

11:53 05.12.2024

Власти Великобритании раскрыли масштабную сеть отмывания денег, которой руководили двое россиян. Об этом, как пишет The Independent, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — заявили в ведомстве, добавив, что пресекли работу «ключевых координаторов» сетей. В рамках расследования были проведены 84 ареста и изъяты 20 миллионов фунтов стерлингов — это около двух миллиардов 680 миллионов в рублях. 

Как пишет издание, через две структуры — Smart и TGR, которыми управляли россияне Екатерина Жданова и Георгий Росси, были отмыты миллиарды фунтов стерлингов. К их услугам прибегали британские наркоторговцы, уличные банды, русскоязычные хакеры, а также находящиеся под западными санкциями россияне. Кроме того, через эту систему, как утверждается, финансировалась деятельность российских пропагандистов и шпионов, работающих за рубежом.

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Так, например, торговцы наркотиками с помощью этих сетей покупали на заработанные ими деньги криптовалюту, а хакеры наоборот меняли криптовалюту на активы и наличные деньги.

Как сообщается, с миллиардных транзакций, которые прошли через эти сети, Жданова и Росси брали комиссию в размере 3%. Таким образом их прибыль должна исчисляться миллионами фунтов, пишет The Independent.

Всего сеть действовала в более чем 30 странах, а переводы часто совершались через  Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Издание отмечает, что схема существовала еще до начала российского вторжения в Украину Впервые о ней стало известно в 2021 году. Тогда был арестован некто Фавад Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.

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