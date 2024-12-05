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Мир

В Швеции набрал популярность прославляющий уход женщины с работы тренд

16:18 05.12.2024

Шведская блогерша Вильма Ларсон рассказала в соцсетях, что ушла с работы и стала домохозяйкой, а содержанием семьи занимается ее партнер. Таким образом Ларсон запустила в стране тренд soft girls, который стал главной темой в шведских СМИ и на встречах политических партий. На публикацию Би-би-си обратила внимание «Коса».

Вильма Ларсон успела поработать в продуктовом магазине, доме престарелых и на заводе. В 24 года она решила заняться домашними делами, пока ее партнер будет будет зарабатывать деньги для них обоих. Посты о новом образе жизни Ларсон начала помечать хештегами «домохозяйка», «домашняя девушка» и #softgirl.

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По словам Ларсен, после увольнения ее жизнь стала проще, она больше не чувствует напряжение и необходимость бороться с трудностями. Некоторые ее тиктоки о домашней жизни набирают сотни тысяч просмотров. В них показывает, как проходит ее день, рассказывает о путешествиях и уходе за собой.

Последние 50 лет власти Швеции поощряют финансовую независимость женщин, пишет Би-би-си. Поэтому новый тренд вызвал широкое обсуждение в обществе: про soft girls пишут местные газеты, эту тему обсуждают на телешоу и на крупной ежегодной конференции политических партий страны.

Одна из создательниц партии «Феминистская инициатива» Гудрун Шиман сообщила Би-би-си, что женщины, живущие за счет партнеров, находятся в опасности, и такой выбор — это «шаг назад» для гендерного равенства. Шиман обвинила правые партии во влиянии на шведскую молодежь. Согласно опросу жителей Швеции, 14 процентов девочек в возрасте от 7 до 14 лет назвали себя soft girls.

По мнению представителя молодежного движения националистической партии «Шведские демократы» Денис Вестерберг, люди вправе выбирать более традиционный образ жизни. «Если у вас есть экономическая возможность жить за счет партнера, то это хорошо для вас», — утверждает политик.

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Экономист одного из пенсионных фондов Швеции Шока Арман считает, что тренд не сильно повлияет на экономику страны. По ее словам, причиной решения женщин стать домохозяйками, являются проблемы с ментальным здоровьем и выгорание.

Специалист по вопросам гендерного равенства в Швеции Петер Викстрём сообщил, что появление soft girls — это «рациональная реакция» на требования современного общества к молодым женщинам.

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