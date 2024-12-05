Ученые придумали отображающую реальный срок годности упаковку

Группа ученых из Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разработала индикатор для упаковок с мясом и рыбой, по которому можно узнать, пригоден ли продукт к употреблению. Проект исследователей из Санкт-Петербурга победил в шоу «Страсти по грантам», который проводит Российский научный фонд.
Руководитель исследования Елена Назарова сообщила, что ее группа создала индикатор для упаковок с мясом, по свечению которого можно определить свежесть продукта. Флуоресцентный индикатор реагирует на сероводород, который выделяется гниющими белковыми продуктами: мясом, рыбой, курицей или морепродуктами.
Ученые предлагают размещать индикаторы на внутренней стороне прозрачной пленки, покрывающей контейнеры с мясной продукцией. Наблюдать за свечением можно будет через приложение на смартфоне, поднеся его камеру к специальному модулю со встроенным ультрафиолетовым светодиодом.
По задумке исследователей, приложение на телефоне сможет автоматически оценивать яркость свечения индикатора на упаковке и сообщать пользователю, можно ли употреблять продукт. Ученые рассчитывают в будущем уменьшить размер вспомогательного блока, чтобы его можно было легко установить в магазине для проверки продуктов.
Указанный на упаковке срок годности не всегда соответствует реальному состоянию продукта, объясняют ученые в публикации на сайте ИТМО. Товар может преждевременно испортиться из-за проблем с транспортировкой и хранением, и это бывает сложно определить по внешнему виду или запаху.
Умная упаковка основана на свойствах углеродных точек. Эти наночастицы способны поглощать и излучать свет, их параметры легко настраивать и они обладают низкой токсичностью, сказано на сайте ИТМО.