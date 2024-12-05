Вероятный будущий глава Пентагона пообещал бросить пить в случае своего назначения

Предложенный Дональдом Трампом на пост главы Пентагона телеведущий Fox News Пит Хегсет пообещал бросить пить в случае утверждения его кандидатуры Сенатом. Заявление кандидата прозвучало на фоне обвинений в неподобающем поведении и растущем беспокойстве сенаторов, сообщил телеканал ABC News.

Предложенный Дональдом Трампом на пост главы Пентагона телеведущий Fox News Пит Хегсет пообещал бросить пить в случае утверждения его кандидатуры Сенатом. Заявление кандидата прозвучало на фоне обвинений в неподобающем поведении и растущем беспокойстве сенаторов, сообщил телеканал ABC News.

Телеведущий в разговоре с членами верхней палаты Конгресса США впервые ответил на обвинения в плохом обращении с женщинами и неоднократном появлении пьяным на публике. Как рассказали журналистам сенаторы, Хегсет признался, что были моменты, когда он «пил слишком много, но никогда не было такого, чтобы из-за этого происходило что-то неподобающее».

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Сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт сообщил журналистам, что Хегсет заверил его и других сенаторов, что сейчас не пьет и не собирается делать это в будущем, после возможного утверждения на посту главы Министерства обороны.

Будущий председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер подтвердил ABC данное телеведущим обещание и сказал, что будет голосовать за кандидатуру Хегсета.

«Очень важно, чтобы у министра обороны был ясный взгляд, если его телефон зазвонит в три часа ночи», — объяснил сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер, который в 2018 году потерял сына, страдавшего алкогольной зависимостью, сообщил ABC. По словам сенатора, Хегсет сказал, что «будет ясно видеть в три часа ночи, в три часа дня и каждый час между ними».

Кандидат на пост главы Пентагона сообщил сенаторам, что накануне разговаривал с Трампом, и избранный президент США заверил, что «поддерживает его до конца».

Разговор телеведущего с членами верхней палаты Конгресса состоялся после того, как по меньшей мере шесть сенаторов дали понять, что не намерены голосовать за выдвиженца Трампа, сообщил ABC News со ссылкой на источники.

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Несколько источников рассказали ABC, что губернатор Флориды Рон ДеСантис говорил Трампу о своей заинтересованности занять должность министра обороны. Среди других возможных кандидатов источники назвали губернатора Теннесси Билла Хагерти и сенатора от Айовы Джони Эрнст, первую женщину-ветерана в Сенате США.

Вскоре после того, как Трамп назвал телеведущего будущим руководителем Пентагона, стало известно, что Хегсет выплатил компенсацию женщине, обвинившей его в сексуализированных домогательствах, которые, по ее словам, случились семь лет назад.

Мать телеведущего Пенелопа Хегсет в 2018 году на фоне развода своего сына отправила ему электронное письмо, где написала, что тот «злоупотребляет женщинами». Об этом письме сообщила газета The New York Times.

Журнал New Yorker несколько дней назад рассказал, что Хегсет был вынужден уйти из двух ветеранских организаций после обвинений в финансовой бесхозяйственности, сексистском поведении и «других дисквалифицирующих поступках».