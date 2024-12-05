Из бюджета похитили сотни миллионов с помощью «Пушкинской карты»

В Москве суд признал троих мужчин виновными в хищении 200 миллионов рублей при помощи программы «Пушкинская карта». Согласно приговору, обвиняемые выдавали себя за организаторов концертов, имитируя высокую посещаемость культурных мероприятий и получая компенсации из бюджетных денег, пишет РБК.

Басманный районный суд приговорил к шести, пяти и четырем годам заключения в колонии общего режима соответственно Виктора Якубова, Илью Сафонова и Эмиля Гурбанова. Также суд постановил взыскать с троих мужчин совокупно 181 миллион рублей в пользу Министерства культуры и 22,8 миллиона рублей в пользу «Почта Банка».

Гособвинение просило для каждого обвиняемого по девять лет колонии, сообщил РБК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» (статья 159 УК) против этих мужчин в марте 2023 года.

Якубов, Сафонов и Гурбанов были зарегистрированы на платформе организаторов культурных мероприятий «PRO.Культура.PФ» и являлись участниками программы «Пушкинская карта», говорится в материалах дела.

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Программа действует с осени 2021 года. Согласно условиям, любые учащиеся возрастом от 14 до 22 лет имеют право тратить с помощью специальной банковской карты до пяти тысяч рублей ежегодно на культурные мероприятия.

Якубов, Сафонов и Гурбанов проводили выступления артистов, арендуя в Москве концертные залы. Однако количество проданных билетов «многократно превышало зрительскую вместимость арендованных площадок», сообщил РБК со ссылкой на версию обвинения. Согласно приговору, чтобы получить из госбюджета многомиллионное возмещение стоимости билетов, организаторы концертов нанимали массовку.

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Всех троих мужчин задержали в марте 2023 года. На их имущество общей стоимостью около 100 миллионов рублей наложен арест, пишет РБК.

Летом прошлого года правительство назначило единым билетным оператором программы «Пушкинская карта» холдинг VK. С тех пор организаторы мероприятий и продавцы билетов не могу действовать самостоятельно, они обязаны заключать соглашение с VK.

В июне 2024 года власти начали обсуждать возможность бесплатного доступа на культурные мероприятия для участников войны в Украине и членов их семей с помощью «Пушкинской карты». Убытки коммерческих и государственных организаторов мероприятий от такого нововведения оценили в 1,2 миллиарда рублей.