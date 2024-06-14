СМИ: Власти хотят обязать музеи и театры бесплатно пускать участников войны в Украине

Российские власти хотят обеспечить бесплатный доступ в учреждения культуры для участников войны в Украине и членов их семей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о посещении музеев, театров и кинотеатров. Причем, как пишет издание, расходы на просвещение военных они должны будут взять на себя сами — на это не будут выделяться средства из государственного бюджета.

«Инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы "Пушкинская карта" (по ней россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счет федерального бюджета — прим. “Холода”)», — пояснил один из собеседников издания. По его словам, эта мера «важна с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни».

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», если участникам войны в Украине предоставят бесплатный проход на культурные мероприятия, то они составят около 5-7% аудитории, что приведет к большим финансовым потерям.

«Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 миллиардов рублей. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей», — отметил один из источников издания.

«Коммерсантъ» отмечает, что в министерстве культуры от комментариев по поводу запуска новой программы отказались, добавив, что «решение по расширению программы "Пушкинской карты" на участников СВО не принято».

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