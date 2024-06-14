Льготы военным обернутся миллиардными убытками для кинотеатров и музеев

Участники войны в Украине и члены их семей могут получить право на бесплатный вход в учреждения культуры, такие как театры, музеи и кинотеатры. Такое нововведение, как пишет газета «Коммерсантъ», обсуждается в администрации президента. При этом там хотят, чтобы платило за это не государство, а сами учреждения.

По словам экспертов, опрошенных изданием, участники войны и члены их семей могут составить до 7% от всех посетителей культурных мероприятий. При этом в отсутствие государственных субсидий замещение платной аудитории бесплатной приведет к неминуемым убыткам для организаторов мероприятий.

«Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 миллиарда рублей. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей», — сообщил «Коммерсанту» один из участников рынка.

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Как пояснили источники издания в АП, инициатива с бесплатным входом для участников войны и их родных стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы «Пушкинская карта». В АП такую меру назвали очень важной «с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни».

Идея создания аналога «Пушкинской карты» для участников войны ранее обсуждалась в российских регионах, а в конце мая с похожей идеей выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова

До сих пор никакой единой госпрограммы для бесплатного посещения участниками войны культурных мероприятий не было. В Минкульте не стали комментировать возможность ее появления, сообщив лишь, что «решение по расширению программы "Пушкинской карты" на участников СВО не принято».

Госпрограмма «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Она прямо финансируется из бюджета и не требует дополнительных затрат от участников рынка. Обладателями «Пушкинской карты» могут быть граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Ее номинал — пять тысяч рублей в год, которые хозяин карты может потратить по своему усмотрению на покупку билетов на культурные мероприятия, список которых определяет Минкультуры. Финансирование «Пушкинской карты» обходится бюджету в 18 миллиардов в год.

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, Минкультуры теоретически может обязать муниципальные учреждения бесплатно обслуживать участников войны и их семьи. «Но, если это станет обязательным условием работы кинотеатров, далеко не факт, что все участники рынка воспримут его хорошо», — отметил он, добавив, что некоторые кинотеатры в граничащих с Украиной регионах уже бесплатно пускают военнослужащих на сеансы. Но даже там льготы не распространяются на членов семей.

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