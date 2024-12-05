СМИ: НАТО переключился с борьбы за полную победу Украины на обеспечение выгодной позиции для переговоров

Союзники Украины в войне с Россией решили изменить стратегию. Вместо борьбы за полную победу страны НАТО попытаются обеспечить Украине более выгодную позицию для отражения российского наступления или для переговоров о возможном прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, НАТО планирует увеличить поставки оружия в Украину, «поскольку силы Киева постепенно сдают позиции». Это, в свою очередь, может привести к заморозке конфликта и дальнейшей оккупации захваченных территорий.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что власти стран-членов НАТО начали рассматривать возможные сценарии прекращения войны. По словам источников издания, они подразумевают гарантии безопасности, «которые защитят Украину, не провоцируя [Владимира] Путина».

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Одним из таких сценариев является создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать европейские миротворцы. Ранее об этом писало издание Deutsche Welle. Как подчеркнул один из европейских дипломатов, эти дискуссии проходят «на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время».

«Мы должны сделать больше, чем просто поддержать Украину в борьбе. Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы раз и навсегда изменить траекторию этой войны», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Брюсселе.

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В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью допустил заключение перемирия с Россией без немедленного возвращения оккупированных регионов. По его словам, Украине необходимо оказаться «под зонтиком НАТО», чтобы в дальнейшем вернуть захваченные территории дипломатическим путем.

Позже Зеленский подтвердил, что Украина намерена добиваться возвращения территорий с помощью дипломатии и отметил, что у страны сейчас нет ресурсов, чтобы отвоевать аннексированный Крым и другие регионы.

В декабре испанская газета El Mundo сообщила, что в Украине обсуждают возможную «золотую ссылку» Зеленского в Лондон на период проведения президентских выборов, которые были отложены с 2023 года из-за войны.