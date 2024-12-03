EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Страны ЕС могут направить миротворцев в Украину после прекращения огня

18:43 03.12.2024

Европейские страны рассматривают возможность направить в Украину военную миссию для контроля за соблюдением возможного перемирия, сообщили источники Deutsche Welle.

В случае если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, страны Европы могут отправить туда миротворцев, чтобы обеспечить соблюдение договора, рассказали DW два источника в Брюсселе.

Как он может смотреть в глаза вдовам
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
Политика4 минуты чтения

Обсуждение условий перемирия между Россией и Украиной активизировалось после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Перед выборами Трамп обещал, что сможет быстро завершить войну.

Сегодня кандидат в спецпосланники будущего президента США опубликовал план из пяти пунктов. Согласно плану, Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, ей будут предложены гарантии безопасности и американская военная помощь. России план позволяет сохранить за собой захваченные украинские территории.

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

По данным источников «Коммерсанта», администрация президента России готовит к вероятному перемирию региональные администрации. Чиновникам советуют рассказывать населению, что поставленные Владимиром Путиным «цели СВО» были достигнуты, и Россия смогла добиться победы. Власти планируют формировать у россиян положительное отношение к «героям СВО». В то же время чиновники собираются реабилитировать участников войны, чтобы они не начали протестовать или совершать преступления.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и Факты» также допустила, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Интернет и мемы
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
29 минут чтения
Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.