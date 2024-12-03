Страны ЕС могут направить миротворцев в Украину после прекращения огня

Европейские страны рассматривают возможность направить в Украину военную миссию для контроля за соблюдением возможного перемирия, сообщили источники Deutsche Welle.

В случае если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, страны Европы могут отправить туда миротворцев, чтобы обеспечить соблюдение договора, рассказали DW два источника в Брюсселе.

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Обсуждение условий перемирия между Россией и Украиной активизировалось после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Перед выборами Трамп обещал, что сможет быстро завершить войну.

Сегодня кандидат в спецпосланники будущего президента США опубликовал план из пяти пунктов. Согласно плану, Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, ей будут предложены гарантии безопасности и американская военная помощь. России план позволяет сохранить за собой захваченные украинские территории.

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По данным источников «Коммерсанта», администрация президента России готовит к вероятному перемирию региональные администрации. Чиновникам советуют рассказывать населению, что поставленные Владимиром Путиным «цели СВО» были достигнуты, и Россия смогла добиться победы. Власти планируют формировать у россиян положительное отношение к «героям СВО». В то же время чиновники собираются реабилитировать участников войны, чтобы они не начали протестовать или совершать преступления.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и Факты» также допустила, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.