Страны ЕС могут направить миротворцев в Украину после прекращения огня

Европейские страны рассматривают возможность направить в Украину военную миссию для контроля за соблюдением возможного перемирия, сообщили источники Deutsche Welle.
В случае если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, страны Европы могут отправить туда миротворцев, чтобы обеспечить соблюдение договора, рассказали DW два источника в Брюсселе.
Обсуждение условий перемирия между Россией и Украиной активизировалось после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Перед выборами Трамп обещал, что сможет быстро завершить войну.
Сегодня кандидат в спецпосланники будущего президента США опубликовал план из пяти пунктов. Согласно плану, Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, ей будут предложены гарантии безопасности и американская военная помощь. России план позволяет сохранить за собой захваченные украинские территории.
По данным источников «Коммерсанта», администрация президента России готовит к вероятному перемирию региональные администрации. Чиновникам советуют рассказывать населению, что поставленные Владимиром Путиным «цели СВО» были достигнуты, и Россия смогла добиться победы. Власти планируют формировать у россиян положительное отношение к «героям СВО». В то же время чиновники собираются реабилитировать участников войны, чтобы они не начали протестовать или совершать преступления.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и Факты» также допустила, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.