Зеленский рассказал об отсутствии сил для возвращения оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому информагентству Kyodo News сообщил, что у украинской армии недостаточно сил, чтобы вернуть Крым и другие оккупированные территории военным путем. Зеленский рассказал, что планирует вернуть часть земель с помощью дипломатии.

«У нас недостаточно сил, чтобы вернуть Крым. Нашей армии сегодня не хватает сил. Нужно искать дипломатические пути. Но только после того, как мы будем знать, что мы настолько сильны, что они (российская армия — прим. “Холода”) не вернутся снова с агрессией», — рассказал Владимир Зеленский в опубликованном фрагменте интервью.

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Нынешний этап войны с ускоренным продвижением российских войск Зеленский назвал «сложным периодом». Он призвал страны НАТО как можно скорее пригласить Украину на переговоры о членстве в альянсе, чтобы обеспечить стране гарантии безопасности на будущее.

Кроме того, Зеленский добавил, что надеется подробно обсудить с Дональдом Трампом дальнейшую поддержку Украины со стороны США. «Они изучают план, и мы их выслушаем. Но никакой капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает», — прокомментировал Зеленский переговоры с командой избранного президента США.

Говоря об участии армии Северной Кореи в войне на стороне России, Зеленский вновь повторил, что ее численность — 12 тысяч человек. Президент Украины рассказал, что среди северокорейских солдат уже есть погибшие и раненые, но пока нет точной статистики, и он не может сообщить точное число потерь.

«Путин не хочет тратить поддержку своего общества. Поэтому вместо российского пушечного мяса будет северокорейское», — объяснил Зеленский решение Путина позвать Корейскую народную армию на войну с Украиной.

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В начале осень Зеленский представил свой «план победы» сначала властям США и Евросоюза, а затем депутатам Верховной рады. Документ, в частности, предусматривал приглашение Украины в НАТО и разрешение бить дальнобойным оружием по целям внутри России. После победы Дональда Трампа на выборах президента США советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что создана новая программа под названием «план стойкости».