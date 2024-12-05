СМИ: украинские чиновники обсуждают возможность «золотой ссылки» для Зеленского и президентские выборы

Испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах Украины несколько недель обсуждают вероятную «золотую ссылку» в Лондон для президента страны Владимира Зеленского. По данным издания, ее готовят европейские власти.

El Mundo пишет, что «ссылку» должны организовать на период проведения в Украине президентских выборов, которые должны были пройти в 2023 году, но были отложены из-за войны. Издание отмечает, что такой шаг будет сопровождаться «быстрым» вступлением Украины в Евросоюз, выделением ей экономической помощи на восстановление и размещением европейских миротворцев.

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Ранее о возможном введении миротворцев в случае заморозки боевых действий в Украине сообщало Deutsche Welle со ссылкой на неназванные источники в Брюсселе. По данным издания, войска должны будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.

В начале декабря был опубликован план по урегулированию военного конфликта, который подготовил спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. В нем в частности было сказано, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО в ближайшие 10 лет, а оккупированные Россией территории останутся под ее контролем.

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В то же время El Mundo утверждает, что «Дональд Трамп знает толк в переговорах и бизнесе, но он почти ничего не знает об Украине», а у режима Владимира Путина нет повода садиться за стол переговоров.

«Анализ ситуации Кремлем и новой администрацией Трампа не противоположны, просто они говорят на двух разных уровнях. Трамп хочет закончить войну любой ценой (которую Украина заплатит своими территориями), а Путин с самого начала хотел ликвидировать украинское государство, устранить его лидера и поставить на его место марионеточного правителя», — пишет газета.

Издание отмечает, что в результате эти действия могут сделать Россию «одним из двух игроков в мировых делах, как это было в послевоенный период при Рузвельте и Сталине».