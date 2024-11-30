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Политика

Зеленский допустил перемирие без немедленного возвращения оккупированных территорий

00:16 30.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News допустил, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто, если подконтрольная Киеву территория окажется «под зонтиком НАТО». Это позволило бы Украине вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.

Корреспондент Sky News Стюарт Рамзи попросил Зеленского прокомментировать сообщения в СМИ о том, что одним из планов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта может быть уступка оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в НАТО.

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Зеленский заявил, что членство в НАТО необходимо Украине для прекращения «горячей фазы войны». При этом приглашение страны в альянс должно произойти в международно признанных границах. «По-видимому, он согласился с тем, что оккупированные восточные районы страны на данный момент не подпадают под такую ​​сделку», — отмечает Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть [оккупированные территории] дипломатическим путем», — утверждает Зеленский.

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Он добавил, что прекращение огня необходимо, чтобы «гарантировать, что [Владимир] Путин не вернется» и не захватит еще больше украинской территории.

Как отмечает Sky News, в этом интервью Зеленский впервые намекнул на мирное соглашение, по которому Россия продолжит контролировать оккупированные территории. В июле этого года, пишет телеканал, Зеленский допустил переход части украинских территорий России в случае проведения «свободного и честного референдума», однако для этого, по его словам, эти территории нужно сначала вернуть под контроль Украины.

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