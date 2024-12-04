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Интернет и мемы

Видео по компьютерным играм стали популярнее самих игр

01:12 04.12.2024

Геймеры тратят больше времени на просмотр контента о компьютерных играх, чем на сам процесс игры. Об этом сказано в исследовании компании MIDiA Research, на которое обратил внимание «Коммерсант».

В среднем пользователи тратят в неделю около восьми с половиной часов на просмотр видео об играх на YouTube и Twitch. При этом на сами игры в среднем у человека уходит на час меньше. Исследование основано на опросах, проведенных в 2023 и 2024 годах среди жителей США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Франции, Швеции, Южной Кореи и Бразилии.

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По данным исследования, четверть геймеров смотрят видео об играх хотя бы раз месяц. Три четверти зрителей-геймеров младше 35 лет.

Игровой аналитик и автор отчета Рис Эллиотт считает, что создателям игр стоит производить больше контента и размещать их на собственных платформах, аналогичных Twitch и YouTube. Иначе, сказано в исследовании издатели уступают сторонним сервисам доходы от рекламы.

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Если издатели создадут собственные видеоплатформы, они смогут наладить прямую связь с фанатами и получат новые источники дохода, написано в отчете. По мнению автора, важно обращать внимание на такие возможности в условиях, когда игровой рынок переживает стагнацию, а конкуренция за игроков достигла рекордного уровня.

По мнению автора, особенно сильно конкуренция за игроков выражена в регионах «со значительными экономическими кризисами». Проявлением таких кризисов автор считает ситуацию, при которой игроку приходится выбирать, какую игру купить, а не покупать сразу несколько.

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