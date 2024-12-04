В НАТО предупредили Трампа о «серьезной угрозе» в случае неудачной сделки по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что неудачная сделка по Украине может обернуться «серьезной угрозой» для Вашингтона. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По словам Рютте, плохое соглашение по Украине может быть выгодно Москве и еще больше сблизить ее с Пекином, Тегераном и Пхеньяном.

«Я не могу заставить участников альянса что-либо обсуждать или прекратить говорить о чем-то. Это часть их повседневной работы. Но я думаю, что ключевой вопрос — убедиться, что мы передадим военную помощь Украине», — сказал Рютте в интервью FT.

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Он настаивает, что лидеры стран-участниц НАТО должны сосредоточить все свои усилия на отправке большего количества оружия в Украину, чтобы она могла вступить в возможные мирные переговоры с позиции силы, а не тратить время на «обдумывание» других инициатив.

Так, ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, написала, что некоторые политики считают, что в 2025 году западные союзники вместо приглашения Украины в НАТО могли бы предоставить ей на военные расходы 126 миллиардов долларов.

После избрания Дональда Трампа президентом США дальнейшие поставки оружия для вооруженных сил Украины со стороны Вашингтона оказались под вопросом. Накануне был опубликован план по урегулированию войны в Украине, который подготовил вероятный будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог. Согласно документу, США предстоит добиться прекращения огня в зоне боевых действий и начать диалог с Владимиром Путиным. Затем Вашингтон планирует оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

Кроме того, один из пунктов плана подразумевает, что Украина должна отказаться от попыток вступить в НАТО в ближайшие 10 лет, а Москва сохранит за собой захваченные украинские территории. В документе также говорится о постепенной отмене санкций против России при условии заключения «приемлемого для Украины» мира.

В свою очередь, Киеву предоставят двусторонние гарантии безопасности и продолжат оказывать военную поддержку. При этом Украина сможет не признавать суверенитет России над аннексированными территориями. Если Киев откажется от мирных переговоров, то США прекратят оказывать Украине военную помощь.