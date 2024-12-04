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Мир

В Германии хотят судить 100-летнего охранника концлагеря

12:11 04.12.2024

В Германии может начаться судебный процесс над бывшим охранником нацистского концентрационного лагеря Грегором Форманеком, которому сейчас 100 лет. Его подозревают в пособничестве в убийстве 3,3 тысячи человек. Об этом пишет издание Juedische Allgemeine.

По его данным, в мае 2024 года суд города Ханау отказался начать расследование в отношении Форманека, сославшись на состояние его здоровья. Судебный эксперт тогда пришел к заключению, что мужчина не может предстать перед судом и подвергаться допросам.

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Позже это решение обжаловала прокуратура, а также представители потерпевших. В результате Высший региональный суд Франкфурта его отменил. В постановлении суда говорится о недостатках проведенной ранее экспертизы и необходимости повторно проверить способность господина Форманека предстать перед судом.

«Я приветствую решение суда… Если основное разбирательство будет открыто, это может стать последним судебным процессом такого рода, что подчеркивает историческое значение разбирательства», — заявил по этому поводу генпрокурор Франкфурта Торстен Кунце.

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О Грегоре Форманеке известно, что он служил охранником в нацистском  концентрационном лагере Заксенхаузен в период с июля 1943 года по февраль 1945 года. В разные годы число узников этого концлагеря колебалось, временами достигая отметки в 60 тысяч человек. При этом за все время работы концлагеря там было убито более 100 тысяч заключенных;

Согласно действующим в Германии законам у преступлений, совершенных в период правления нацистов в стране, нет срока давности. В 2013 году немецкие власти начали новую кампанию по розыск нацистских преступников.

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