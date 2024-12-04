В Арктике уже через несколько лет может не остаться льда

Арктические льды могут полностью исчезнуть уже в течение ближайших нескольких лет. К такому выводу, как пишет издание Daily Mail, по итогам проведенного исследования пришли климатолог из Гетеборгского университета Селин Хёзе и доцент университета Колорадо в Боулдере Александра Ян.

Ученые провели 300 компьютерных симуляций, в ходе которых смоделировали процесс таяния арктических льдов. В большинстве случаев оказывалось, что Арктика полностью избавиться от ледяного покрова в течение 9-20 лет. При этом исследователи отметили, что на этот результат не повлияет возможное изменение объема выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.

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В девяти из 300 симуляций арктические льды полностью растаяли уже за три года. Такой результат, как утверждают ученые, возможен, если в течение нескольких лет за теплой осенью будет следовать мягкая арктическая зима.

Исчезновение арктических льдов, по словам Хёзе, станет для жителей Земли началом «зловещей эпохи». Ученый предупредил, что освобождение Арктики от ледяного покрова может значительно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. В частности, в Италию могут прийти морозы до минус 20 градусов по Цельсию, а Скандинавию — охватить лесные пожары.

Исследователи пояснили, что само таяние морского льда не вызовет значительного повышения уровня моря, поскольку лед уже находится в воде. В то же время, по их словам, после исчезновения арктических льдов моря могут нагреться еще сильнее, что приведет к таянию ледников на суше, из-за чего уже заметно повысится уровень моря.