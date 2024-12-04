EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Упавшего в колодец мужчину приняли за призрака и не хотели спасать

13:16 04.12.2024

Мужчина из Китая провел три дня в заброшенном колодце в Таиланде, потому что местные жители приняли его за призрака. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

По его данным, тайская полиция в провинции Так 24 ноября получила от жителей деревни Мае Сот недалеко от границы Таиланда и Мьянмы сообщения о странных криках, которые раздаются из близлежащего леса.

Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Чиновники винят во всем новые «группы смерти», но на деле все гораздо сложнее. Что вынуждает детей кидаться на своих сверстников?
Общество18 минут чтения

Прибывшие полицейские и спасатели выдвинулись в лес, где услышали описанные крики сами. Когда поисковики позвали обладателя странного голоса, он откликнулся. В итоге спасателям удалось найти пересохший колодец, где на глубине 12 метров находился китаец.

Спустя 30 минут мужчину удалось достать. После осмотра медики диагностировали у него ослабленное состояние, перелом левого запястья, сотрясение мозга и ушибы по всему телу.

Спасенный оказался 22-летним Лю Чуаньи. Он рассказал спасателям, что провел на дне колодца трое суток без еды и воды. По словам мужчины, он старался экономить силы и поэтому звал на помощь раз в час.

Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
Интернет и мемы27 минут чтения

О странных криках из леса, продолжавшихся три дня, также сообщили жители близлежащей деревни. По их словам, ночью крики усиливались, и поэтому они решили, что их издает призрак. Боясь встречи со сверхъестественным, жители деревни не решились исследовать источник странных звуков и перестали выходить на улицу после наступления темноты.

Теперь местные власти намерены выяснить, что молодой человек делал вблизи границы Таиланда и Мьянмы, а также принять меры по закрытию крышкой пересохшего колодца, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Общество
Школьники нападают на одноклассников с молотками и ножами в руках
Чиновники винят во всем новые «группы смерти», но на деле все гораздо сложнее. Что вынуждает детей кидаться на своих сверстников?
18 минут чтения
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Интернет и мемы
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
27 минут чтения
Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.