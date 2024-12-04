Упавшего в колодец мужчину приняли за призрака и не хотели спасать

Мужчина из Китая провел три дня в заброшенном колодце в Таиланде, потому что местные жители приняли его за призрака. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

По его данным, тайская полиция в провинции Так 24 ноября получила от жителей деревни Мае Сот недалеко от границы Таиланда и Мьянмы сообщения о странных криках, которые раздаются из близлежащего леса.

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Прибывшие полицейские и спасатели выдвинулись в лес, где услышали описанные крики сами. Когда поисковики позвали обладателя странного голоса, он откликнулся. В итоге спасателям удалось найти пересохший колодец, где на глубине 12 метров находился китаец.

Спустя 30 минут мужчину удалось достать. После осмотра медики диагностировали у него ослабленное состояние, перелом левого запястья, сотрясение мозга и ушибы по всему телу.

Спасенный оказался 22-летним Лю Чуаньи. Он рассказал спасателям, что провел на дне колодца трое суток без еды и воды. По словам мужчины, он старался экономить силы и поэтому звал на помощь раз в час.

О странных криках из леса, продолжавшихся три дня, также сообщили жители близлежащей деревни. По их словам, ночью крики усиливались, и поэтому они решили, что их издает призрак. Боясь встречи со сверхъестественным, жители деревни не решились исследовать источник странных звуков и перестали выходить на улицу после наступления темноты.

Теперь местные власти намерены выяснить, что молодой человек делал вблизи границы Таиланда и Мьянмы, а также принять меры по закрытию крышкой пересохшего колодца, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.