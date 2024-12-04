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Мир

Российский корабль обстрелял военный вертолет Германии сигнальными ракетами

17:01 04.12.2024

Российский военный корабль обстрелял сигнальными ракетами вертолет Вооруженных сил Германии в Балтийском море. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на немецкое агентство DPA.

Информацию о произошедшем инциденте во время встречи НАТО в Брюсселе также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет издание. Однако неизвестно, когда именно это произошло и какой российский корабль открыл огонь. 

По данным DPA, вертолет Бундесвера производил разведку над Балтийским морем. Причина — растущее число диверсий в этом районе, которые направлены против европейской инфраструктуры. При этом в сообщении агентство подчеркивается, что «использование сигнальных боеприпасов на море допустимо только в чрезвычайных ситуациях».

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После этого глава германского МИДа заявила, что из-за гибридных атак России и ее союзников Евросоюз должен усилить патрулирование в тех районах Балтийского моря, где проходят трубопроводы, а также интернет-кабели. О том, что европейские страны будут усиленно патрулировать Балтийское море, стало известно в конце ноября 2023 года. 

В конце ноября этого года в Балтийском море были повреждены два интернет-кабеля между Швецией и Литвой, а также Финляндией и Германией. В диверсии подозревают две страны: Россию (об этом, ссылаясь на европейских чиновников, писало издание The Wall Street Journal) и Китай. О задержании китайского судна, которое было замечено на месте инцидента, 20 ноября сообщило Минобороны Дании. 

В 2023 году китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear повредил газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Власти КНР официально признали это только спустя 10 месяцев после инцидента. В письме правительствам европейских стран говорилось, что из-за шторма команда судна не успела поднять якорь и случайно задела трубопровод.  

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