Принадлежащий китайской компании контейнеровоз NewNew Polar Bear порвал снабжающий Финляндию топливом газопровод в Балтийском море. Об этом власти КНР официально сообщили в письме правительствам европейских стран спустя десять месяцев после инцидента, рассказало издание South Chana Morning Post. В 2023 году в причастности к инциденту подозревали Россию.

NewNew Polar Bear ночью 8 октября из-за шторма не успел поднять якорь и случайно задел им трубопровод Balticconnector, говорится письме, которым Китай через свое Министерство иностранных дел поделился с Евросоюзом. Письмо названо составленным по итогам внутреннего расследования. Контейнеровоз шел под флагом Гонконга, но владельцем являлась компания NewNew Shipping Line из материкового Китая. Кроме газовой трубы оказались порваны два кабеля связи.

Ведущие расследование правоохранительные органы Эстонии и Финляндии пока не готовы принять версию МИД КНР. Страны проводят совместное расследование. В эстонской прокуратуре изданию заявили, что не получали документа от властей КНР. Прокуратура до сих пор ждет официального ответа на собственный запрос о помощи — ведомство попросило китайских коллег собрать показания членов экипажа контейнеровоза и предоставить информацию о судне. Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) подавало аналогичный запрос.

«Окончательные выводы о том, что стояло за происшествием — техническая неисправность, халатность или преднамеренное действие, — можно будет сделать только после окончания расследования», — объявила South Chana Morning Post официальный представитель NBI Анна Зарефф.

Правоохранительные органы двух европейских стран начали подозревать NewNew Polar Bear в причастности к прорыву трубы через несколько дней после аварии. Финская полиция заявила, что связывалась с командой контейнеровоза, но «они не были готовы сотрудничать». Правоохранители держали в списке подозреваемых и российский атомный контейнеровоз «Севморпуть», но быстро исключили его из перечня.

Сразу после прорыва трубопровода NewNew Polar Bear отплыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти каналами до Архангельска. В Архангельске были сделаны фото контейнеровоза, которые заставили считать его команду причастной: из клюзов торчал лишь один якорь вместо двух, часть контейнеров на палубе лежала, наклонившись под углом 45%. Через некоторое время судно пришло в китайский Тяньцзин. В ноябре финские власти заявили, что Пекин пообещал полностью сотрудничать со следствием.

Трубопровод Balticconnector протяженностью 77 километров является ключевым источником природного газа для Финляндии. Газ поступает через Эстонию из подземных хранилищ в странах Балтии. С 2022 года Россия перестала продавать свой газ Финляндии. В знак солидарности с новым членом НАТО руководство альянса сразу после инцидента заявило, что рассматривает возможность «решительного ответа», если подтвердится версия о «внешнем воздействии» как причине аварии.

Прорыв Balticconnector случился через год после уничтожения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Соединяющие Россию и Германию газовые трубы были взорваны в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года Германия и Дания прекратили расследование этой аварии. Главными подозреваемыми сейчас числятся члены команды яхты «Андромеда», зафрахтованной в земле Мекленбург-Передняя Померания. Экипаж из шести человек до и после взрывов на «Северных Потоках» находился в Украине.

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