EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Рост больничных обходится Европе в миллиарды долларов каждый год

12:14 03.12.2024

Правительства европейских стран тратят миллиарды долларов на выплаты работникам, которые берут больничные. Их число увеличивается, что влияет на производительность труда и экономическое развитие. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, в Норвегии люди берут больше больничных, чем в остальных европейских странах. Там общее количество времени, которое люди отсутствуют на работе, достигло максимума за последние 15 лет. При этом расходы на пособия, связанные со здоровьем, превосходят расходы других развитых стран.

«Компании утверждают, что больше времени тратится на подбор персонала, поиск людей с нужными навыками, а оставшиеся сотрудники больше устают. Все это означает, что производительность труда падает», — отмечает Одд Арильд Грефстад, исполнительный директор норвежской пенсионной и страховой компании Storebrand ASA.

Я опустилась на самое дно
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
Общество21 минута чтения

Помимо высоких пособий, на ситуацию влияет старение рабочей силы, повышение осведомленности о стрессе и психическом здоровье, особенно среди молодежи, и последствия пандемии коронавируса.

При этом рост числа больничных приводит к экономическим издержкам. Предприниматели утверждают, что отсутствие на рабочем месте из-за болезни усугубляет нехватку рабочей силы и снижает объемы производства.

Bloomberg пишет, что в Великобритании число экономически неактивных людей трудоспособного возраста выросло почти на 800 тысяч человек с начала 2020 года. Там, по данным Zurich Insurance, долгосрочные болезни приводят к убыткам в 42 миллиарда долларов в год.

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

В Германии в прошлом году власти потратили 77 миллиардов евро на оплату больничных листов, что более чем в два раза превышает уровень 2010 года, сообщил институт экономических исследований IW. По оценкам правительства, страна теряет около 200 миллиардов евро в год из-за больничных. 

«Одним из самых пугающих показателей статистики в этой области является то, что если кто-то находился на больничном не менее шести месяцев, вероятность того, что он или она вообще покинет свою должность, выше, чем вероятность возвращения», — отметил Кристофер Принц, старший аналитик рынка труда Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

В то же время исследования ОЭСР показали, что люди, приходящие на работу больными наносят больший в два-три раза вред производительности, чем те, кто не выходит на работу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.