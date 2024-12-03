Трамп предложил премьеру Канады присоединить страну к США

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку предложил Канаде стать 51 американским штатом. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на это «нервным смехом», сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Это произошло во время встречи Трюдо и Трампа 29 ноября в частной резиденции последнего Мар-а-Лаго во Флориде, куда премьер-министр Канады прилетел «без предупреждения», чтобы обсудить вопрос торговых пошлин. Ранее Трамп пообещал повысить пошлины до 25% на все канадские товары, если власти страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

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По словам источников канала, Трюдо сказал Трампу, что он не может ввести такой тариф, так как это полностью убьет экономику Канады. «То есть ваша страна не сможет выжить, если она не обдерет США на 100 миллиардов долларов?» — спросил Трамп, а затем предложил Трюдо сделать Канаду 51 штатом, а его самого — губернатором.

В конце октября Трамп пообещал сразу после своей инаугурации ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, избранный президент США заявил о готовности ввести дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары. В качестве причины он назвал контрабанду в США запрещенных веществ.

Трамп уже развязывал торговые войны во время своего первого президентского срока. В марте 2018 года он внезапно ввел пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза. Власти ЕС сначала отреагировали на это сдержанно, но потом были вынуждены принять ответные меры.