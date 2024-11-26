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Мир

Трамп пригрозил торговой войной Мексике и Канаде 

08:34 26.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после инаугурации он введет пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Все знают, что тысячи людей попадают в США из Мексики и Канады, что приводит к преступности и наркотрафику. 20 января я подпишу все необходимые документы для введения этих тарифов»,— написал Трамп, добавив, что у этих стран есть все возможности для решения проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. 

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Кроме того, избранный американский президент заявил, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая из-за контрабанды в США запрещенных веществ.

В конце октября издание Politico со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных дипломатов и должностных лиц из Брюсселя и других европейских столиц написало, что Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с США.

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Во время своего первого президентского срока Трамп, как напомнило издание,  внезапно ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Европейские власти тогда ответили сдержанно, но Трамп принял это за слабость и угрожал ввести пошлины на ввозимые в США из Евросоюза автомобили. В итоге власти ЕС были вынуждены принять ответные меры. 

При этом одни собеседники издания уверены, что если создать определенный уровень дискомфорта для США, то Трамп немедленно согласится на переговоры. Другие же считают, что возможен сценарий при котором в рамках обмен торговыми ударами по принципу «око за око» может растянуться на годы. 

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