Умер подаренный Путиным кот Мир

Умер сибирский кот по кличке Мир, которого Владимир Путин подарил в 2012 году губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подарил кота губернатору в ответ на подарок себе: летом 2012 года Сатакэ подарил ему щенка породы акита-ину в знак благодарности за помощь со стороны России с ликвидацией последствий «Великого землетрясения Восточной Японии», которое произошло 11 марта 2011 года. Его магнитуда составила 9,0. Тогда исследователи заявили, что землетрясения такой мощности происходят в Японии не чаще чем раз в 600 лет.

Подаренный Путину щенок получил имя Мечта (на японском — Юмэ). В ответ Путин, узнав, что губернатор больше любит котов, чем собак, подарил ему котенка, которого в Японии назвали Миром. ТАСС отмечает, что во время пандемии коронавируса кота отправили на карантин.

«Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом. Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных», — заявил тогда Сатакэ. После карантина кота вернули в дом губернатора.

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«Мир соответствовал своему имени и был добрым, ладил с другими котами, был символом мира, его любили в семье. Как жаль», — отметил Сатакэ. Ранее он говорил, что кот стал полноценным членом его семьи.

ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу префектуры Акита, что кот умер из-за болезни, не уточняя, из-за какой именно.