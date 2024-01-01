Кошачьи депрессия, собачье ПТСР 

Ежегодно тысячи животных получают травмы из-за новогодних фейерверков, притом не только физические, но и психологические: яркие вспышки и громкие звуки вызывают стресс, тревогу и даже ПТСР у многих питомцев. Однако у домашних животных бывают и другие проблемы, связанные с психикой, и даже самые чуткие хозяева не всегда могут заметить тревожные сигналы вовремя. «Холод» собрал все, что известно о психологических проблемах домашних животных: от видов расстройств и симптомов до способов, как помочь животным справиться с ними.

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Психологические проблемы у домашних питомцев — нередкое явление. Часто они развиваются из-за жестокого обращения (крик, физическое насилие, наказания), недостатка еды или заботы, разлуки с хозяином или его смерти, резкой смены обстановки (переезд, потеря дома), недостатка общения. Но иногда ментальные заболевания встречаются и у животных, которые живут в хороших условиях.

Еще на психику животных влияет долгая жизнь в питомнике, полицейская и военная служба. Например, собаки, которые постоянно находятся в клетках или на привязи, особенно страдают из-за недостатка общения и отсутствия возможности исследовать окружающий мир. От этого рано или поздно их психика нарушается, и собака будет много лаять, ходить кругами, стараться выпрыгнуть из вольера или сорваться с привязи, повторять одни и те же действия, проявлять агрессию, скулить, рыть землю, постоянно чесаться или облизываться.

У кошек и собак встречаются разные виды тревоги, обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии и ПТСР. Они могут развиваться как в раннем возрасте, так и появиться у взрослого питомца. Ниже мы рассмотрим самые частые ментальные расстройства домашних животных, а также их симптомы, причины и способы лечения.

Тревожность

Питомец, который ощущает тревогу, часто испытывает страх или агрессивно реагирует на шум, людей, животных и даже членов семьи. Тревога может проявляться по-разному и зависит от окружающей обстановки. Например, животные пытаются прорваться через заборы или окна, дерут стены и двери, задерживают дыхание или слишком часто дышат, пытаются сбежать, когда хозяин готовится к выходу из дома, сильно скулят и вылизываются.

Тревожные животные чаще болеют, и их продолжительность жизни может снизиться. Они также могут быть опасны для окружающих: кусаться, царапаться, нападать.

Важно найти причину тревожного поведения у питомца — например, он недавно перенес стресс. Постарайтесь устранить эти причины и обеспечить комфортную для питомца обстановку, поддерживайте определенный режим (прогулки и кормление по расписанию), добавьте физическую и умственную активность и ни в коем случае не ругайте и не наказывайте питомца. Если тревога не проходит, несмотря на ваши усилия, несколько дней, необходимо обратиться к ветеринару.

Согласно некоторым исследованиям, изделия вроде Thundershirt (специальный компрессионный жилет) помогают животным чувствовать себя спокойнее и справляться с тревогой в триггерных ситуациях (например, когда надо поехать в машине, пойти к ветеринару, идти гулять в новом или людном месте).

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Тревога разлуки

Питомцы также испытывают тревогу разлуки, когда они остаются одни, разлучаются с хозяином или сородичами. Она проявляется по разному: они лают/мяукают, пытаются сбежать, портят мебели, не хотят есть, писают в нежелательных местах, постоянно вылизываются, жуют различные предметы. Такая тревога встречается у питомцев всех возрастов, но особенно ярко проявляется у молодых животных, потому что они не привыкли находиться одни.

Это состояние опасно еще и тем, что питомец может случайно травмировать себя, если сжует провод или другой несъедобный предмет, также он может отравиться домашними растениями или химией.

Чтобы помочь себе и питомцу, нужно приучить его к одиночеству. Например, предложить ему разные игрушки, чтобы ему было чем заняться, обустроить уютное и безопасное место (домашний домик для животного), где будет лежать вещь с запахом хозяина (старая футболка или любой другой предмет). Может оказаться, что питомцу просто скучно дома без хозяина. В таком случае стоит попробовать интерактивные игрушки, а также включать телевизор или радио перед уходом для создания шума.

Еще есть специальные упражнения, которые помогает приучить животное к отсутствию хозяина:

Поместите животное в отдельную комнату, оставьте ему лакомство. Скажите что-то успокаивающим голосом. Ненадолго отойдите в другую комнату или выйдите из квартиры. Прислушайтесь к реакции питомца, не реагируйте на скуление, лай, мяуканье. Вернитесь, спокойно поприветствуйте животное, не ведите себя эмоционально. Дайте ему лакомство, похвалите и погладьте его.

Сначала нужно оставлять питомца одного ненадолго (несколько минут), с каждым разом можно увеличивать время, которое оно проведет в одиночестве. Также очень важно спокойно здороваться и прощаться с животным, когда вы приходите домой или уходите без него, потому что слишком сильные эмоции также могут спровоцировать у него тревогу разлуки.

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Другое упражнение уменьшает реакцию питомца на триггеры, сигнализирующие об уходе хозяина из дома (звон ключей, звон будильника, звук открывающейся двери, обувание и надевание верхней одежды). К примеру, возьмите ключи или наденьте верхнюю одежду, но вместо того, чтобы уйти из дома, насыпьте животному корм, поиграйте с ним или займитесь обычными делами.

Социальная тревога

Она отличается от обычной тем, что животное ведет себя боязно или агрессивно в непривычной обстановке (на незнакомой территории или при виде незнакомых людей). Основные симптомы: тремор, мочеиспускание или дефекация, попытки убежать или спрятаться, рычание, проблемы с дыханием.

Как правило, главной причиной является недостаточная социализация. Например, щенков или котят не знакомили с людьми и животными и не показывали им новые места. Взрослые питомцы тоже могут испытывать социальную тревогу: например, если они были подобраны с улицы, пережили жестокое обращение или жили на закрытой территории без контакта с человеком и сородичами. Собаки, которые выросли за городом, также часто испытывают страх и тревогу в городе.

Для лечения социальной тревоги у собак нужно помочь им научиться исследовать мир. Начните посещать тихие, безлюдные и открытые места (парк или лес в ранние или поздние часы). Сперва собака будет тревожиться, поэтому важно быть рядом, стараться с ней играть, подбадривать лакомством.

Знакомить собаку с новыми людьми лучше всего в привычной для нее обстановке (дома, во дворе, в парке, где нет толп и суеты).

Убедитесь, что вокруг спокойно и поблизости есть место, куда собака может отойти (другая комната, ее домик, безопасное укрытие).

Не тяните ее за ошейник и не толкайте руками. Лучше подбадривайте ее словами, угощайте лакомством и гладьте.

Поощряйте нужное поведение. Например, когда собака подошла к человеку, понюхала его, повиляла хвостом, повела себя спокойно и доброжелательно.

Также полезно представить собаку другим собакам. Нужно, чтобы они были спокойные и дружелюбные (можно позвать друзей с таким питомцем на прогулку или пойти на специальные курсы по социализации для собак).

Оставайтесь поблизости, чтобы собака чувствовала ваше присутствие.

Встреча должна быть короткой, достаточно нескольких минут.

Наградите собаку лакомством за хорошее и спокойное поведение.

При признаках страха или тревоги увеличьте расстояние между двумя собаками, а если это не помогает — удалитесь в тихое место со своей собакой.

Социализация проходит лучше всего с раннего возраста: нужно водить щенка в разные места, знакомить с как можно большим количеством людей и ситуаций (после всех необходимых прививок), представлять другим дружелюбным животным.

Кошки могут испытывать трудности в социализации из-за ранней разлуки с матерью, ограниченного контакта с другими животными и людьми, а также из-за жестокого обращения.

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Эти проблемы могут долго оставаться незамеченными и резко проявиться после переезда, смены хозяина, похода к ветеринару, знакомства с новым человеком или животным.

Кошки начинают прятаться, могут проявлять агрессию и страх (шипят, нападают, прижимают уши, прижимаются к земле, убегают). В новой обстановке кошка может царапать мебель, громко мяукать, справлять нужду в нежелательных местах, выглядеть напряженно и испуганно.

Чтобы помочь животному адаптироваться к новому окружению или человеку, нужно:

Обустроить безопасное место, где кошка может спрятаться. В идеале — закрытое сверху и по бокам (например, кошачий домик). Если у питомца есть любимые предметы (лакомства, игрушки, вещи с запахом хозяина), положите их туда.

Старайтесь соблюдать тишину. Кошки чувствительны к резким и громким звукам (музыке, телевизору, пылесосу, ремонту, крикам), поэтому спокойная среда необходима хотя бы на время социализации.

Не делайте резких движений и не трогайте кошку, если ей это не нравится, особенно когда она выходит из укрытия и изучает помещение.

Со временем кошка привыкнет к хозяину или новой обстановке. Прикасаться к ней можно, если она сама проявляет интерес (подходит, обнюхивает, трется или ласкается). После контакта угостите ее лакомством, чтобы подкрепить желательное поведение.

Бывают ситуации, когда домашние кошки не принимают других питомцев. Появление другого животного может вызвать у них сильный стресс, поэтому сначала нужно правильно их познакомить.

Не торопитесь устраивать животным физическую встречу. Сначала они должны привыкнуть к запаху друг друга. Первое время лучше поместить их разных комнатах. У каждого животного должно быть свое спальное место с подстилкой (или полотенцем/одеялом), свой лоток и миски.

Поменяйте предметы животных друг с другом (одеяло, полотенце или игрушки, с которыми они спят). Если возникает агрессия, уберите предмет в другой конец комнаты. Каждый день двигайте вещь ближе к спальному месту. В процессе рекомендуется возвращать животным их предметы и повторять такой обмен несколько раз, пока они не привыкнут к запаху.

Поменяйте животных местами в комнатах (достаточно 5–10 минут) и наблюдайте за поведением.

Дайте питомцам увидеть друг друга на расстоянии. Между ними должен быть барьер, чтобы исключить драку (например, чуть приоткрытая дверь или сетка). Если они ведут себя спокойно, через несколько дней можно начинать личное знакомство.

Организуйте недолгие встречи под присмотром (несколько минут). Увеличивайте время, пока они полностью не примут друг друга.

С возрастом социализировать кошек может быть труднее, поэтому лучше делать это в первые две-восемь недели жизни (общаться и играть, гладить, представлять другим людям). В случае, если взрослая уличная кошка всегда жила вне дома и не общалась с людьми, социализация может оказаться невозможной. Если социализировать животное не получается, необходимо обратиться к зоопсихологу.

Обсессивно-компульсивное расстройство

Животные часто играют сами с собой, и такое поведение нормально, но слишком частое повторение обычных действий (погоня за хвостом, рытье ям, жевание предметов, вылизывание) может сигнализировать о компульсивном расстройстве. Животное с таким расстройством может вести себя неестественно: бегать по кругу, без конца гоняться за бликами или хвостом, есть грязь, фекалии или несъедобные предметы, пытаться поймать то, чего нет, вычесывать свою шерсть, щелкать челюстью, посасывать предметы или лапы.

Это расстройство опасно тем, что животное может съесть ядовитые предметы, расчесываться до язв, что приводит к инфекциям, травмировать себя или даже нападать на хозяина и других питомцев.

В некоторых случаях ОКР у собак развивается из-за особенностей породы. Например, немецкая овчарка, колли, доберман, джек-рассел-терьер, немецкий дог, ретривер, английский бульдог более склонны к компульсивному поведению. Причиной возникновения расстройства может быть большое количество раздражителей — поэтому для лечения важно обеспечить животному комфортную среду и понаблюдать, появятся ли изменения. Если неестественное поведение продолжается, нужно обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Специалист поможет подобрать лекарства, если это необходимо, и даст советы по коррекции поведения.

Для профилактики можно обеспечить питомцу активный образ жизни: чаще водить его на прогулки, учить командам, знакомить с другими животными (если они оба ведут себя дружелюбно) или людьми, чаще играть, а также спокойно общаться с ним и ни в коем случае не наказывать. Если питомец любит тишину и покой, поддерживайте его физическую и умственную активность прогулками в уединенных местах и спокойными играми (поиск лакомства, специальные коврики и игрушки с лакомствами).

Если у питомца диагностировано ОКР, нужно стараться следить за его поведением. Например, вы замечаете, что питомец начинает вести себя компульсивно. Тогда постарайтесь отвлечь его кормом, игрушками, играми или командами. Важно успеть сделать это до начала эпизода ОКР (когда животному становится трудно остановиться), чтобы питомец не воспринял это как поощрение неестественного поведения. Например, если собака начинает гоняться за хвостом, произнесите команду «сидеть» и дайте лакомство только после ее исполнения.

Кошкам с ОКР нужна спокойная рутина, игрушки с лакомствами и развивающие игры, а в отдельных случаях — успокоительные, назначенные ветеринаром.

Симптомы компульсивного поведения могут совпадать с симптомами других заболеваний. Даже если вы уверены, что это ОКР, животное необходимо показать ветеринару и подобрать план лечения. Если вы не можете постоянно находиться рядом, полезно обустроить дом так, чтобы питомцу было чем заняться.

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Депрессия

Кошки и собаки в депрессии становятся вялыми. Они прячутся, избегают контакта, не едят и не пьют, теряют интерес к привычным занятиям, дольше спят. В первую очередь необходимо обратиться к ветеринару, чтобы проверить физическое здоровье питомца.

Если анализы показывают, что со здоровьем питомца все в порядке, и ветеринар диагностирует депрессию у вашего животного, нужно постараться найти ее причины. К примеру, она может развиться из-за переезда, новых животных или людей в доме, кастрации или стерилизации, расставания с членом семьи или другим животным, насилия (телесные наказания, драки с животными). Также у молодых собак (от восьми до 18 месяцев) или у самок после родов бывает гормональная депрессия.

Для лечения депрессии нужно дать животному время адаптироваться к новым условиям, а также обеспечить спокойную обстановку. Ветеринары рекомендуют проводить с ним больше времени и поддерживать интеллектуальную активность с помощью тренировок, команд и развивающих игр. Лекарства обычно не используются.

Посттравматическое расстройство

Собаки, как и люди, могут столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Основные причины — военная и полицейская служба, собачьи бои, травмы в детстве, жестокое обращение, жизнь на улице.

ПТСР также может развиваться в результате травматических событий, таких как военные действия (взрывы, паника, потеря хозяина), смерть хозяина, несчастные случаи, пережитая жестокость, катаклизмы (пожары, потопы, ураганы, штормы, разрушения вокруг, падение предметов, грозы) и даже сильный испуг от фейерверков.

К симптомам ПТСР относятся: тревога, гипербдительность, резкие изменения в поведении питомца, попытки убежать или спрятаться, агрессия, сильное беспокойство, потеря интереса к хозяину или любимому занятию, отсутствие аппетита, дезориентация, лай, мяуканье или скуление.

Если вы подозреваете, что ваше животное страдает от ПТСР, важно обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Лечение в основном строится на поведенческой терапии, но в отдельных случаях могут потребоваться лекарства. Кошки более равнодушны к лакомствам и хозяевам, чем собаки. Поэтому лечение ПТСР у кошек включает успокоительные препараты, которые назначает ветеринар, и полный покой животного. Нужно предоставить животному уютное укрытие, закрытое по бокам и сверху (кошачий домик или самодельное укрытие из коробок, одеяла или подушек). Важно спокойно общаться с питомцем, не делать резких движений и не издавать громких звуков.

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Кошачья гиперестезия

Гиперестезия у кошек — необычное заболевание, которое встречается довольно редко. Кошки с этим заболеваниям очень чувствительны к свету, звукам и прикосновениям, особенно в области спины.

Синдром гиперестезии, как правило, встречается у молодых кошек в возрасте от года до пяти лет. Любая порода кошек может получить гиперестезию, но это чаще встречается у восточных пород: гималайских, бурмезских, абиссинских и сиамских.

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У кошек с этим синдромом случаются болезненные эпизоды, во время которых они болезненно реагируют на прикосновения в области спины, не контролируют свои действия и поведение, атакуют себя или хозяина. Также можно заметить следующие симптомы: расширенные зрачки, подергивание хвоста, волнообразные движения кожи, неконтролируемые и резкие движения, одышка, компульсивное вылизывание, тревожные крики, неожиданные забеги, неконтролируемая дефекация или мочеиспускание, мышечные спазмы. Кожа животного странно подергивается 20–30 секунд, затем это резко прекращается. После этого кошка ведет себя обычно.

Это заболевание довольно трудно диагностировать, потому что подобные симптомы могут наблюдаться при зуде, заражении клещами, аллергии. Поставить диагноз и назначить лечение может только опытный врач.

Точная причина синдрома гиперестезии у кошек все еще неизвестна. Это может быть связано с травмами хвоста, заболеваниями позвоночника или мозга, эпилепсией и проблемами с мышцами. Некоторые эксперты считают, что это может быть видом ОКР, в то время как другие связывают этот синдром с судорогами.

Тревога и стресс могут усиливать проявление гиперестезии, поэтому план лечения часто включает в себя снижение стресса: питание по расписанию, спокойные игры, ласковое обращение. В отдельных случаях ветеринары назначают препараты.

Как определить, что животное испытывает стресс?

Общие признаки стресса у собак и кошек: отказ от лакомств, шерсть дыбом, расширенные зрачки, нахмуренные брови, прижатые вниз или в сторону уши, проблемы с дыханием, тремор, отряхивание (будто животное отряхивается от воды, хотя его шерсть сухая), частое зевание, попытки спрятаться или, наоборот, привлечь внимание, прыжки, вылизывания, неусидчивость, вой, мяуканье и скуление, общее напряжение, прижатый к телу хвост. Кошки могут чрезмерно ласкаться к человеку или предметам, прижиматься к полу или стараться залезть на человека.

В таких случаях рекомендуется устранить возможные факторы стресса и не беспокоить животное. Можно дать лакомства, которые надо грызть, — это успокаивает питомца и снижает стресс.

Также лучше избегать активных игр (догонялки, мяч) и заняться чем-то простым (поиск игрушек или спрятанного корма). Такие игры не вызывают нервное напряжение и успокаивают животных.

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Как предотвратить развитие ментальных расстройств у животных?

Заботиться о ментальном благополучии питомца так же важно, как и о своем собственном. Чаще всего подобные проблемы не появляются сами по себе и сигнализирует о страданиях питомца, физических болезнях, недостатке внимания, плохом питании или неподходящих условиях. Поэтому для профилактики стресса и психологических расстройств, важно уделять внимание главным аспектам: