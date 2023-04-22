Собаки чувствуют вину? Могут ли они написать дома назло хозяину?

«Холод» поговорил с кинологом и автором бестселлера о воспитании собак Никой Кидман о том, можно ли показывать псу, кто в доме хозяин, могут ли собаки радоваться путешествиям и что у них общего с детьми.

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Какие эмоции могут испытывать собаки?

У собак есть эмоции и чувства, и многие из них совпадают с человеческими, но они не могут одновременно любить и ненавидеть: у них есть только простые эмоции, по одной за раз. Нет сложносоставных эмоций: стыда, вины, мести с отложенным действием. Собака не писает в ботинки, чтобы отомстить, потому что ее отругали: она это делает от стресса. Собаки чувствуют радость, базовый страх, агрессию, любовь, благодарность (как элемент привязанности).

Также у собак есть доминирующие потребности. Например, человек может сказать: «Я решил забрать кость у своей собаки, и она меня укусила. Неужели она забыла, что я ее хозяин?» В этом случае желание защитить кость в моменте было сильнее привязанности к хозяину. У собак часто происходит борьба потребностей: например, желание побежать за птицей на улице и страх далеко отойти от хозяина.

Питомцы могут ревновать? Например, если я заведу вторую собаку или кошку

Ревность — сложная эмоция, поэтому у собак ее нет, но есть, например, желание обладать, нежелание делиться и боязнь потерять что-либо.

То, что собака может ревновать к другому животному, — миф. Но если две собаки живут в одном пространстве, то между ними будет выстраиваться некоторая иерархия. Иногда это распределение между ними происходит бесконфликтно: никто ни за что не борется, и хозяева ничего не замечают. А иногда случаются открытые конфликты.

Также не существует межвидового доминирования между собакой и кошкой или между собакой и человеком. При этом многие люди до сих пор используют доминирование, пытаясь воспитывать собак, поскольку это самое простое решение проблем: в любой непонятной ситуации можно прижать собаку мордой к полу или ударить — показать, кто тут главный и кто сильнее, — и не нужно с ней договариваться и выстраивать какие-то связи.

Однако насилие наносит животному серьезную травму, которая может повлиять на его поведение неизвестным образом. Например, собака может начать прятаться или рычать, когда кто-то тянет к ней руки или берет в руки шнур, если ее им били.

Как тогда справляться с нежелательным поведением?

Его можно убирать дрессировкой. Для этого людям нужно обучаться самим: проходить онлайн-курсы, смотреть видео или обращаться к кинологу, который подскажет, что нужно собаке и как вести себя с ней правильно. Хозяева, пытаясь скорректировать нежелательное поведение животного, часто думают, что дело в собаке, которая чего-то не понимает. Это не так.

Один из видов нежелательного поведения — внезапный лай. Часто кинологи предлагают игнорировать его, но это вредный совет. Для животного это большой триггер того, что его не замечают. Такое поведение можно сравнить с ситуацией, когда человек к кому-то обращается, а ему не отвечают. Лучше всего самостоятельно или со специалистом разобраться, из-за чего собака лает, а в моменте перенаправить ее внимание, например, на игрушку.

Если я ругаю собаку, а потом она писает дома или грызет вещи — разве это не месть?

Это естественный биологический механизм, который помогает животному справиться со стрессом. У собак, так же как у людей, при стрессе мочевой пузырь стремится к опорожнению.

Если собака пошла и погрызла тапок, то это тоже одна из стратегий, которая помогает ей успокоиться. Также собаки могут начать лаять или носиться по квартире. Есть много видео, на которых человек приходит домой и видит, что собака разрыла его кровать — это говорит о высоком уровне стресса, который она пыталась снизить естественным путем. Чтобы решить подобную проблему, стоит разобраться, какая потребность не закрыта у вашего пса. Затем надо учиться закрывать ее, снижать сепарационную тревогу и учить питомца оставаться дома одному.

А может ли мой питомец обидеться?

У собаки такого нет, поскольку это сложная эмоция. Питомец может испытывать фрустрацию — неприятные ощущения из-за невозможности удовлетворить свои потребности. Но чувства обиды нет, поэтому извиняться перед собакой не надо.

Такого чувства нет ни у каких собак? Я часто слышу, что некоторые питомцы обижаются, когда хозяин уезжает

Если оставить собаку с другим человеком надолго, то она начнет к нему привязываться — это нормально для собачьей психики. Она не будет целыми днями думать о том, где ее хозяин и как им было хорошо вместе. То, что собака выбирает одного хозяина на всю жизнь, — миф.

Пес в момент разлуки может испытывать стресс, поэтому нужно приучать его быть не только привязанным к хозяину, но и спокойно оставаться без него. Для этого сначала надо уходить ненадолго, постепенно увеличивая время отсутствия. Также нужно помогать собаке в социализации с другими людьми, чтобы она могла в отсутствие хозяина не бояться нового человека.

Нормально, что контакт снижается, если его не поддерживать. В таком случае по приезде человеку придется снова сближаться с питомцем. Это делается точно так же, как и до отъезда: нужно проводить время вместе, не торопить события, не делать вид, что ничего не произошло, ждать и проявлять заботу и тепло.

Есть собаки-экстраверты, которые входят в контакт с человеком быстрее, есть независимые и собаки-интроверты — с ними дольше. Это так же работает и с людьми: с одним другом можно не видеться два года и встретиться, будто разлуки и не было, а с другим поначалу есть какая-то неловкость и нужно время на установление контакта.

А улыбаться собаки умеют?

Проявление радости у собаки — это совокупность факторов: виляние хвостом, высунутый язык, уши торчком. Но эти признаки могут сигнализировать в том числе о стрессе, поэтому многое зависит от контекста.

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Я часто вижу видео, как собаки улыбаются, — но на многих из них животное на самом деле испытывает стресс. Например, если пес высунул язык на груминге, вряд ли он рад, что его два часа сушили феном, ведь он не думает о том, каким красивым он будет после стрижки. Или если животное бегало два часа, его рот может быть натянут из-за высокого уровня кортизола (гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях). Улыбаться по той же причине, что и люди, собаки не умеют.

Правда ли, что их психика примерно как у трехлетнего ребенка?

Мозг ребенка развит не так, как у взрослого. Например, многие думают, что младенец своим криком манипулирует родителями, а на самом деле ему страшно или он хочет есть. У ребенка мозг не развит настолько, чтобы он мог строить такие сложные манипулятивные схемы. То же самое с собакой: она лает, потому что беспокоится, а не чтобы наказать или взбесить человека.

Психика собак похожа на психику детей до 3,5 лет с точки зрения социального взаимодействия. Только дети развиваются дальше, а животные — нет.

Когда пес взрослеет, требуется четко определять границы: во сколько вы идете гулять и кормите его, позволяете ли вмешиваться в отношения с другими людьми и животными. Для этого человек должен находиться в позиции взрослого, который управляет всеми процессами и постепенно обучает питомца справляться с фрустрацией, а также — самоконтролю, выдержке, саморегуляции.

Как собаки переносят переезды?

У собак есть потребность в новой информации, но для этого им достаточно сходить, например, на соседнюю улицу. Любые изменения для собак, как и для людей, — стресс. Это не значит, что переезды — это плохо, просто надо учитывать этот фактор и предоставлять животным психическую поддержку. Она зависит от того, какие у пса потребности. Я знаю, как работает собачья психика и что раздражает их нервную систему. Благодаря этим знаниям и насмотренности я определила, как будет лучше для моих собак. Например, одной из них после переезда или поездки нужно день побыть в одиночестве, и первое время я гуляю с ней только в районе дома. Второй нужно много бегать, чтобы снять стресс, — я занимаюсь этим вместе с ней.

Можно отвести собак в миллион новых мест, но это для них большая нагрузка, которая может дать о себе знать спустя месяцы или даже несколько лет в виде нежелательного поведения. Например, иногда ко мне приходят клиенты и говорят, что с животным все было хорошо, а потом наступило какое-то «вдруг» во взрослом возрасте — скорее всего, дело в накопленном стрессе. Он проявляется по-разному: питомец может начать кусаться, писать дома или отказываться выходить на прогулку. Такие «вдруг» всегда происходят постепенно, но человек их, как правило, не замечает.

Почему мой пес слушается только кого-то одного в семье? Он считает его главным или сильнее его любит?

Когда говорят, что собака хорошо гуляет только с одним членом семьи и не тянет поводок, она может просто его бояться, поскольку этот человек может так дернуть поводок, что псу станет больно. Высокое напряжение ведет к накоплению стресса, поскольку все эмоции подавляются и питомец не может их проявить, иначе будет наказан. Скорее всего, этот человек и будет хозяином, но при этом между ними не будет никакой привязанности и если отпустить поводок, то собака, скорее всего, не будет слушаться.

Послушания можно добиться без насилия путем выстраивания контакта и привязанности.

Есть ли какие-то правила, связанные с личными границами?

Прежде всего, есть здравый смысл: нужно посмотреть, нравится животному контакт или нет. Есть люди, которые видят, что собаке не нравятся их прикосновения, но желание потискать ее и закрыть какую-то свою потребность у них выше, чем заинтересованность в том, чтобы не доставить дискомфорт питомцу.

Еще есть правило «пяти секунд»: если гладить пса, а затем убрать руку и он не попросит продолжения, то сейчас у него нет в этом потребности. Иногда собака может прийти к человеку в кровать, он начинает ее гладить, а она уходит — это значит, что у него была другая потребность: питомец пришел просто полежать.

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