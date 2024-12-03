Мусорную свалку просеют в поисках останков жертв серийного убийцы

В канадском городе Виннипег начали работы по вывозу мусора со свалки, на которой могут находиться останки женщин из числа коренных народов, ставших жертвами серийного убийцы Джереми Скибицки. Об этом сообщает The Guardian.

Глава провинции Манитоба Ваб Кинью сообщил, что грузовики начали вывозить мусор со свалки. В ходе поисков рабочим придется просеять более 20 тысяч кубометров материала граблями и вручную.

Ранее власти Канады выделили на это 40 миллионов канадских долларов (28,5 миллионов долларов США), благодаря чему федеральное правительство создало специальную инфраструктуру, в том числе линии электропередач, дороги, парковки и помещения для переодевания. По словам Кинью, также было построено большое стальное здание с подогревом, чтобы рабочие могли вручную просеивать влажный материал при температуре воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию.

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«Хотя я считаю своим профессиональным долгом напомнить всем, что мы не знаем, каковы шансы на успех в этой ситуации, в плане обнаружения останков Морган и Марседес, мы можем с уверенностью говорить, что эти шансы у нас есть. Что бы ни ждало нас впереди, мы можем сказать, что попытались и сделали все возможное для этих семей», — заявил Кинью.

Он предупредил, что предстоящие поиски, которые, по его словам, станут четвертым этапом работы, будут «трудной» частью процесса и могут «растянуться на очень долгий срок».

Джереми Скибицки приговорили к пожизненному заключению весной этого года. Его признали виновным в четырех убийствах женщин из числа местного коренного населения. Их семьи восприняли вердикт как «свершившееся правосудие».

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Во время процесса судья Гленн Джоял заявил, что «беспощадно откровенный» характер дела и «выраженные расистские взгляды» Скибицки означают, что убийства оказали «неоспоримое и глубокое влияние» на провинцию Манитоба и обнажили кризис пропавших без вести и убитых женщин и девочек из числа коренного населения в Канаде.