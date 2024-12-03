EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Конгресс США обвинил Китай в появлении коронавируса

08:21 03.12.2024

Конгресс США опубликовал результаты двухлетнего расследования, в которых обвинил в появлении вируса COVID-19 Китай. В документе говорится, что вирус  с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки. 

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань»,— говорится в представленном подкомитетом по коронавирусу Комитета по надзору палаты представителей Конгресса докладе.

Авторы расследования представили пять аргументов в пользу своей версии об искусственном происхождении ковида. Так, в частности, они заявили, что COVID-19 имеет уникальные биологические характеристики, которые не встречаются в природе, и все случаи заражения происходят от одного источника, в то время как предыдущие пандемии имели несколько вариантов распространения.

Я опустилась на самое дно
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
Общество21 минута чтения

Кроме того, американские конгрессмены напомнили о существовании в Ухане исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS в Ухане. В расследовании говорится, что во время работы этой лаборатории там не соблюдались достаточные меры биологической безопасности. 

Также в расследовании упоминаются случаи заражения коронавирусом сотрудников Уханьского института вирусологии осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения COVID-19 на рынке мяса экзотических животных.

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

В сентябре ученые из США и стран Европы опубликовали в журнале Cell статью, в которой заявили, что местом появления вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане. Авторы статьи утверждают, что там продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.