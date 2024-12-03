Конгресс США обвинил Китай в появлении коронавируса

Конгресс США опубликовал результаты двухлетнего расследования, в которых обвинил в появлении вируса COVID-19 Китай. В документе говорится, что вирус с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань»,— говорится в представленном подкомитетом по коронавирусу Комитета по надзору палаты представителей Конгресса докладе.

Авторы расследования представили пять аргументов в пользу своей версии об искусственном происхождении ковида. Так, в частности, они заявили, что COVID-19 имеет уникальные биологические характеристики, которые не встречаются в природе, и все случаи заражения происходят от одного источника, в то время как предыдущие пандемии имели несколько вариантов распространения.

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Кроме того, американские конгрессмены напомнили о существовании в Ухане исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS в Ухане. В расследовании говорится, что во время работы этой лаборатории там не соблюдались достаточные меры биологической безопасности.

Также в расследовании упоминаются случаи заражения коронавирусом сотрудников Уханьского института вирусологии осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения COVID-19 на рынке мяса экзотических животных.

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В сентябре ученые из США и стран Европы опубликовали в журнале Cell статью, в которой заявили, что местом появления вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане. Авторы статьи утверждают, что там продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак.