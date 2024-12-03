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Мир

Китай запретил продавать США потенциально используемые в военных целях товары

20:11 03.12.2024

Министерство коммерции Китая запретило экспортировать в США металлы и материалы, которые могут быть использованы в военных целях. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Китай запретил экспортировать в США товары, связанные с такими металлами, как галлий, германий и сурьма, а также со сверхтвердыми материалами. Какие именно вещества входят в категорию сверхтвердых, министерство не уточняет. Также чиновники пообещали более жестко контролировать экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.

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Китайские чиновники объяснили, что ввели запрет на экспорт товаров двойного назначения в целях обеспечения национальной безопасности. Запрет вступил в силу с момента его публикации 3 декабря.

Попавшие под эмбарго металлы используются для производства полупроводников, аккумуляторов, средств связи, пишет газета Financial Times. В частности, галлий и германий применяются в полупроводниках, а германий используют в производстве инфракрасной техники, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах, уточняет Reuters. Сурьму используют в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии, очках ночного видения, аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании.

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В понедельник США ввели санкции против Китая, запретив экспорт оборудования для производства полупроводников и микросхем памяти с высокой пропускной способностью, которые используются в искусственном интеллекте. Также вчера США внесли 136 китайский компаний в черный список, усложнив для них доступ к лицензиям на экспорт.

Также запрет китайских властей был введен на фоне предвыборного обещания Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары вдобавок к уже имеющимся торговым сборам.

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