Сэр Элтон Джон практически ослеп

Знаменитый британский певец и музыкант сэр Элтон Джон признался, что не смог посмотреть собственный мюзикл «Дьявол носит Prada» из-за проблем со зрением.

«Я не смог прийти на многие предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Мне трудно видеть, но мне понравилось слушать и, черт возьми, сегодня это звучало хорошо», — цитирует 77-летнего певца The Guardian. Он написал тексты песен для нового мюзикла. Выступая на сцене в театре Dominion в Вест-Энде в Лондоне, Элтон Джон поблагодарил своего мужа Дэвида Ферниша за то, что тот «был опорой».

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О том, что он частично потерял зрение после перенесенной болезни, Элтон Джон написал на своей странице в инстаграме в начале сентября. Он рассказал, что летом перенес острую инфекцию глаз, после которой одним глазом он перестал видеть совсем, а другим — частично. Инфекцией, как сообщалось, он заразился в июле во Франции.

«Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», — написал тогда он. На прошлой неделе Элтон Джон в программе Good Morning America рассказал, что из-за проблем со зрением выход его следующего альбома с соавтором Берни Топином задерживается.

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Показ мюзикла «Дьявол носит Prada» в воскресенье вечером был организован с целью сбора средств в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. На мероприятии присутствовали многие известные лица из мира моды, в частности, главный редактор Vogue Анна Винтур, которая, как считается, стала прототипом персонажа скандально известного редактора модного журнала Миранды Пристли.