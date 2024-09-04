Элтон Джон ослеп после болезни

Знаменитый британский певец и музыкант сэр Элтон Джон сообщил, что частично потерял зрение после перенесенной болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно», — говорится в сообщении.

По словам певца, несмотря на медленное восстановление после болезни, он положительно оценивает результаты своего лечения. Он поблагодарил врачей и родственников, которые «так хорошо о нем заботились в течение несакольких недель» и добавил, что проводит время дома, постепенно выздоравливая.

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Сейчас сэру Элтону Джону 77 лет. В последние годы он уже несколько раз попадал в больницу. Так, в августе прошлого года его госпитализировали после того, как он упал на своей вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. Тогда с легкими травмами его доставили в больницу в Монако. В 2021 году певец получил травму бедра. По его собственным словам, тогда он также «неловко упал».

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Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон — один из самых титулованных и коммерчески успешных британских музыкантов. За свою 50-летнюю музыкальную карьеру он продал более 300 миллионов пластинок. При этом 52 его сингла входили в британский топ-40, а еще 23 — в американский. 16 синглов добирались до топ-10, а шесть — занимали первые места в чартах. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.

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