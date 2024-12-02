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Мир

Около сотни человек могли погибнуть в драке на футбольном матче

16:41 02.12.2024

Около сотни человек погибли в массовой драке на футбольном поле во втором по величине городе Гвинеи, Нзерекоре. Столкновения начались после решения судьи назначить пенальти в ворота одной из команд, сообщила The New York Times. Драка произошла во время игры между командами «Нзерекоре» и «Лабе» в матче финала президентского турнира.

Пенальти был назначен в ворота «Нзерекоре», фанаты не согласились с решением рефери и выбежали на поле, рассказало Agence France-Presse со ссылкой на очевидца. Некоторые из болельщиков вооружились камнями, уточнило AFP.

Когда болельщики стали кидаться камнями, на стадионе началась паника, а сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, рассказала Би-би-си со ссылкой на местные медиа.

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Премьер-министр Гвинеи Бах Оури написал в X, что власти сожалеют об «инцидентах», которые «омрачили футбольный матч». Председатель правительства призвал жителей страны «сохранять спокойствие», пообещал уточнить информацию и предоставить ее позже. По предварительным данным правительства, в драке погибло 56 человек.

Оппозиционная группа «Национальный альянс за перемены и демократию» заявила, что власти страны несут «значительную ответственность за эти серьезные события», передало Би-би-си.

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