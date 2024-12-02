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Мир

Мужчины с традиционными взглядами чаще совершают суицид

18:43 02.12.2024

Соответствие традиционной мужской гендерной роли повышает риск самоубийства в два раза, выяснили психологи из Европы и США. Исследование опубликовано в журнале Heliyon.

Мужчины совершают самоубийство в четыре раза чаще, чем женщины, отмечают ученые. При этом они реже рассказывают о суицидальных мыслях окружающим и быстрее переходят от мыслей к попыткам. Поэтому ученые решили изучить связь между суицидальным риском и степенью соответствия мужской гендерной роли.

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Ученые провели анонимный онлайн-опрос 488 мужчин. Им предлагали одновременно пройти опросник, касающийся соответствия «мужским нормам», а также заполнить анкеты о депрессии и суицидальных рисках. Потом анкеты разделили их на три группы по степени проявления маскулинности.

Около 60 процентов мужчин попали в группу «эгалитаристы», у них соответствие мужской гендерной роли оказалось низким. Четверть мужчин ученые назвали «стоиками», их характеризует ограниченная эмоциональность, уверенность в себе и вовлеченность в рискованное поведение. И 16 процентов опрошенных попали в группу «игроки», для проявления сексуальности которых важна маскулинная составляющая.

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Риск суицида у «стоиков» оказался более чем в два раза выше по сравнению с «эгалитаристами». Ученые предложили разработать специальные программы помощи для мужчин, которые запрещают себе проявлять эмоции и не желают просить окружающих о помощи. У «игроков» ученые не выявили существенного повышения риска суицида.

Руководитель исследовательской группы Андреас Вальтер сообщил изданию Medicalxpress, что у «стоиков» депрессию сложнее диагностировать не только из-за их закрытости. По словам ученого, депрессия у таких мужчин часто проявляется в виде соматических проблем, таких как боли в спине.

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