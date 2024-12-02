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Мир

Три человека погибли из-за блюда с черепашьим мясом

17:07 02.12.2024

На Филиппинах в провинции Магинданао-дель-Норте три человека погибли и как минимум 32 были госпитализированы после употребления в пищу мяса черепахи. Об этом сообщает Би-би-си.

Жертвами отравления стали представители местного коренного народа тедурай, которые на прошлой неделе участвовали в деревенском празднике. Они приготовили из морской черепахи адобо — традиционное филиппинское блюдо с мясом и овощами, тушеными в уксусе и соевом соусе.

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Спустя несколько часов после употребления блюда из черепахи участники праздника пожаловались на диарею, рвоту и боль в животе. Би-би-си сообщает о троих погибших и 32 госпитализированных. Оппозиционное издание лауреата Нобелевской премии Мира Марии Рессы Rappler сообщает о 35 госпитализированных. Большинство пострадавших уже выписаны из больницы.

Местная чиновница Ирен Дилло рассказала Би-би-си, что власти расследуют причины смертей. «Досадно, что в их деревне так много других морепродуктов», — сожалеет Дилло. Также она добавила, что в деревне погибли собаки, кошки и куры, которым тоже давали отравленное мясо.

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Морские черепахи считаются на Филиппинах вымирающим видом. Охота на этих животных и употребление их в пищу запрещены законами страны. Тем не менее, некоторые местные народы продолжают убивать черепах из-за мяса и яиц, потому что верят в их целебные свойства.

Отравление мясом морской черепахи называется хелонитоксизмом. Предположительно, болезнь вызвана токсином, который черепахи получают из цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Противоядия к этому токсину нет, можно лишь облегчать симптомы отравления. Тяжелые отравления могут приводить к параличу и смерти.

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