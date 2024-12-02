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Мир

Сыгравшего Рона Уизли актера обязали доплатить налоги с «Гарри Поттера»

21:34 02.12.2024

Актера Руперта Гринта, сыгравшего Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обязали выплатить задолженность перед Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) в размере 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, HMRC усомнилось в одной из налоговых деклараций актера еще в 2019 году. Управление посчитало, что полученный Гринтом в 2011-2012 годах доход в размере 4,5 миллионов фунтов должен облагаться налогом как обычный доход, а не как капитальный актив.

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Гринт утверждает, что эти выплаты были связаны с остаточным доходом и бонусами от фильмов о Гарри Поттере. Адвокаты актера заявили, что он должен был заплатить только налог на прирост капитала, ставка которого составляла 10%. Однако HMRC решило, что эти деньги должны облагаться налогом по ставке 52%.

The Guardian отмечает, что это не первое судебное разбирательство Гринта, связанное с уплатой налогов. Так, в 2016 году актер проиграл еще одно дело по возврату налога на сумму один миллион фунтов. Бухгалтеры попытались перенести доход Гринта на налоговый год 2009-2010, в течение которого максимальная ставка налога составляла 40%.

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Тогда актер заявил, что его знания о своих финансовых делах были «весьма ограниченными», и что он доверил заниматься налоговыми декларациями своему отцу Найджелу и своему бухгалтеру Дэну Клэю. 

Руперт Гринт снимался во всех восьми фильмах о Гарри Поттере в период с 2001 по 2011 год. После этого появился в фильмах «В белом плену», «Стук в дверь» и других лентах, а также работал на телевидении и в театре.

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