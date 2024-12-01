Водители Amazon рассказали о невозможности сходить в туалет на работе

Водители компании Amazon, которые развозят посылки покупателям, рассказали изданию LAist, что во время работы у них не хватает времени, чтобы сходить в туалет. Из-за этого им приходится мочиться в бутылки.

Как пишет издание, это происходит из-за того, что водителям нужно успеть доставить как можно больше заказов, особенно в период предпраздничных распродаж. Келли Чемидлин, бывший водитель из Лос-Анджелеса, рассказала, что использование бутылок, чтобы сходить в туалет «заставляло [ее] чувствовать себя… очень похожей на вещь».

Нынешний водитель в Лос-Анджелесе, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что это по-прежнему обычное явление в компании. По его словам, в какой-то момент водители попытались пить меньше воды, но это привело к головным болям и спазмам. Кроме того, отметил водитель, найти туалет по дороге довольно сложно.

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По словам Майкла Уорда, бывшего экспедитора Amazon, водителям полагается два 15-минутных перерыва и получасовой обед за смену. Однако он ни разу не смог воспользоваться этими перерывами из-за требований к доставке, нехватки времени и слежки Amazon.

Уорд отмечает, что в каждой машине установлены камеры, а за водителями следят диспетчеры, которые помогают управлять маршрутами. Если водитель съезжает с маршрута во время перерыва, он должен на него вернуться к моменту его окончания. Мужчина добавил, что водителям приходится полагаться на общественные туалеты или «доброту клиентов», что бывает редко.

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LAist пишет, что некоторые водители выбрасывают бутылки в урну после смены, но другие разбрасывают их по всему складу. По данным издания, в прошлом году три водителя подали иск на Amazon из-за невозможности сходить в туалет во время работы. Один из адвокатов Дэвид Селигман добавил, что был подан еще один иск о дискриминации от имени женщин-водителей, которым порекомендовали приобрести переносные писсуары.

Amazon признал, что у водителей есть проблемы с походами в туалет, еще в 2021 году. Теперь компания заявила, что она постоянно инвестирует в технологии маршрутизации, в основе которых лежат отзывы водителей.