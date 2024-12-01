Россиян предупредили о росте цен на кофе

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал РИА «Новости», что в следующем году цены на кофе могут вырасти на четверть в связи с неурожаем в Бразилии и Вьетнаме.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20-25%», — утверждает Тренин.

По его словам, из-за засухи в Бразилии и тайфунов и редких дождей во Вьетнаме урожай кофе заметно сократится. При этом Тренин отметил, что Бразилия поставляет на рынок около трети арабики, а Вьетнам считается крупнейшим производителем робусты. В то же время два вида кофе практически сравнялись по стоимости.

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Тренин добавил, что дополнительным фактором для рост цен на кофе является падение курса рубля. В конце ноября стоимость доллара и евро взлетела до рекордных с марта 2022 года значений. Так, курс доллара поднялся почти до 115 рублей, а максимальная стоимость евро на международном рынке FOREX достигла 120,7 рублей.

Ранее из-за резкого падения рубля некоторые китайские компании, которые продавали свои товары на российских маркетплейсах, приостановили торговлю, связав обвал рубля с потенциальными убытками. The Bell тогда отметил, что на рынок также влияют западные санкции и проблемы с проведением международных платежей.

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О подорожании кофе к концу этого года почти на треть в сентябре писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей крупных сетевых кофеен. По данным издания, это также было связано с неурожаями в Бразилии и Вьетнаме.

Председатель итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацца ранее отмечал, что подорожание кофе связано с климатическими проблемами, из-за которых растет стоимость сырья.