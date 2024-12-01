EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили о росте цен на кофе

14:02 01.12.2024

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал РИА «Новости», что в следующем году цены на кофе могут вырасти на четверть в связи с неурожаем в Бразилии и Вьетнаме.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20-25%», — утверждает Тренин.

По его словам, из-за засухи в Бразилии и тайфунов и редких дождей во Вьетнаме урожай кофе заметно сократится. При этом Тренин отметил, что Бразилия поставляет на рынок около трети арабики, а Вьетнам считается крупнейшим производителем робусты. В то же время два вида кофе практически сравнялись по стоимости.

Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
Мир19 минут чтения

Тренин добавил, что дополнительным фактором для рост цен на кофе является падение курса рубля. В конце ноября стоимость доллара и евро взлетела до рекордных с марта 2022 года значений. Так, курс доллара поднялся почти до 115 рублей, а максимальная стоимость евро на международном рынке FOREX достигла 120,7 рублей. 

Ранее из-за резкого падения рубля некоторые китайские компании, которые продавали свои товары на российских маркетплейсах, приостановили торговлю, связав обвал рубля с потенциальными убытками. The Bell тогда отметил, что на рынок также влияют западные санкции и проблемы с проведением международных платежей.

Верните мой фрустайл с кактусом
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
Интернет и мемы10 минут чтения

О подорожании кофе к концу этого года почти на треть в сентябре писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей крупных сетевых кофеен. По данным издания, это также было связано с неурожаями в Бразилии и Вьетнаме. 

Председатель итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацца ранее отмечал, что подорожание кофе связано с климатическими проблемами, из-за которых растет стоимость сырья.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.