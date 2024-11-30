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Общество

Китайские компании приостановили продажи на российских маркетплейсах из-за обвала рубля

15:50 30.11.2024

Резкое снижение курса рубля и растущие ожидания девальвации вызвали широкое беспокойство среди китайских экспортеров. Некоторые из них приостановили продажи своих товаров на российских маркетплейсах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание пишет, ссылаясь на данные Народного банка Китая, что курс юаня вырос с 13,9 рублей до 15,6 рублей к 22 ноября. 29 ноября один юань стоил 14,9 рублей. Согласно данным международного рынка FOREX, за прошедшую неделю курс юаня поднимался до 15,8 рублей.

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«Продолжающееся падение курса рубля грозит серьезными потерями китайским экспортерам. С одной стороны, обесценивание рубля вызывает резкий рост цен на товары внутри страны, ослабляя желание российских потребителей покупать и тем самым сокращая заказы с нашей стороны. С другой стороны, колебания обменного курса еще больше снижают прибыль китайских торговцев после расчетов», — рассказал Энди Го, основатель бизнес-платформы Waimaojia.

По его словам, последствия будут ощущаться в основном платформами электронной коммерции, устанавливающими цены на товары в рублях, и китайскими предприятиями, ведущими торговлю в России в рублях.

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The Bell отмечает, что ситуацию также усугубляют последствия западных санкций, которые повлияли на проведение платежей. South China Morning Post не уточнило, какие именно компании приостановили продажи.

В ноябре этого года курс рубля резко упал по отношению к другим валютам. Так, 27 ноября максимальная стоимость доллара поднялась до 114,7 рублей, согласно данным Forex, а евро — до 120,7 рублей. В прошлый раз курс евро и доллара поставили рекорд после начала полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года. Тогда доллар стоил более 120 рублей, а евро приблизился к 133 рублям.

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