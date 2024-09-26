К концу года кофе подорожает на треть

Цены на необжаренный кофе в зернах в России вырастут к концу 2024 года на 20-30%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что из-за непогоды, которая привела к неурожаю кофе в таких крупных мировых странах-поставщиках, как Бразилия и Вьетнам, биржевые цены на него за год выросли вдвое, а за последние шесть месяцев — на 42%.

О серьезном росте цен на необжаренный кофе в последнее время изданию рассказали представители крупных российских сетевых кофеен. Так, по словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, только за последние два-три месяца закупочные цены в зависимости от сорта зерен увеличились на 30–35%. В свою очередь, в Coffee Like сообщили о росте цен на необжаренный кофе на 35% за последний год и на 10% за последние месяцы.

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«Оптовая стоимость кофе недавно обновила максимум за долгий период», — сказал изданию основатель сети «Правда кофе» Филипп Лейтис.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, биржевые цены на различные сорта кофе за год удвоились, а в случае с арабикой и вовсе достигли максимума за последние 13 лет. Об этом же говорят и данные сервиса Investing, согласно которым цена фьючерса на поставку кофейных зерен в декабре, заключенного 16 сентября 2024 года обновила максимум с сентября 2011 года, достигнув отметки в 2,7 доллара за фунт (0,45 граммов).

Как пишет «Коммерсантъ», кофейные плантации во Вьетнаме, который является основным производителем робусты в мире, пострадали от тайфуна и недостатка осадков. В свою очередь, Бразилия, лидирующая в производстве арабики, сообщила о снижении прогнозов по урожаю текущего 2023–2024 сельскохозяйственного года более чем на 7% из-за засухи.

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