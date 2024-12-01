Бельгия первой в мире предоставила секс-работникам право на декретный отпуск и пенсии

Бельгия стала первой в мире страной, которая приняла закон, согласно которому работники секс-индустрии будут иметь право на официальные трудовые договоры, медицинскую страховку, пенсии, декретный отпуск и больничные. Так, их работа приравнивается к любой другой профессии. Об этом сообщает Би-би-си.
Как пишет издание, секс-работа была декриминализована в Бельгии в 2022 году. Она считается легальной в нескольких других странах, включая Германию, Грецию, Нидерланды и Турцию. Однако регулирование трудовых прав секс-работников произошло впервые.
«Для нас это возможность существовать как люди», — отметила секс-работница и мать пятерых детей Софи, которой пришлось выходить на работу на девятом месяце беременности. По ее словам, после проведения кесарева сечения она почти сразу вернулась к работе, несмотря на то, что врачи рекомендовали ей соблюдать постельный режим в течение шести недель.
В то же время критики закона считают, что легализация секс-индустрии приводит к торговле людьми, эксплуатации и насилию, которые этот закон не сможет предотвратить. «Это не самая древняя профессия в мире, это самая древняя эксплуатация в мире», — считает Джулия Крумьер из неправительственной организации Isala.
Принятый закон также вводит требования к работодателям в секс-индустрии, которым запретят работать в случае судимости и обяжут следовать строгим правилам безопасности, к примеру, установить тревожные кнопки в комнатах, где оказываются секс-услуги. Также правила позволят работникам отказаться от любого клиента и сексуального контакта.