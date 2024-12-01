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Мир

Мужчина от скуки подделал ордер на свой арест

11:57 01.12.2024

Жителя северного Китая по фамилии Ван поместили под временный арест за то, что он выложил в соцсетях поддельный ордер на свой арест. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, 11 ноября Ван опубликовал пост с подписью «Разыскивается» и своей фотографией. В сообщении он представился Ван Ибо, известным актером и танцовщиком из материкового Китая. 

«Я уроженец уезда Цинъюань города Чанчжи провинции Шаньси. 10 ноября 2024 года я вымогал у компании 30 миллионов юаней [четыре миллиона долларов]. У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов. Если вы меня найдете, то получите вознаграждение в размере 30 тысяч юаней [четыре тысячи долларов]», — написал мужчина в посте.

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Полиция увидела пост мужчины и начала расследование. Его задержали через несколько часов. В ходе обыска в доме Вана полицейские не нашли никаких запрещенных предметов, включая оружие и боеприпасы. Также полиция подтвердила, что мужчина не занимался вымогательствами.

Ван признался, что сфабриковал объявление о розыске, потому что чувствовал себя удрученным и ему было скучно жить. Полиция отметила, что пост мужчины имел большой общественный резонанс. 

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«Интернет не находится вне досягаемости закона. Фабрикация истории и ее распространение являются уголовными деяниями. Любой, кто сочиняет или распространяет слухи, столкнется с судебными последствиями», — заявила полиция по этому делу.

За создание и распространение ложной информации к мужчине применили «уголовно-принудительную меру» —ограничение личной свободы подозреваемого, включая задержание, арест, залог и проживание под наблюдением в течение определенного срока. Что из этого было применено к Вану, не уточняется.

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