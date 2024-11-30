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Мир

Женщину попытались оштрафовать на сотни фунтов за слишком долгую оплату парковки

18:41 30.11.2024

Компания Excel Parking подала в суд на жительницу Великобритании Рози Хадсон за то, что та потратила больше пяти минут на оплату парковки. С женщины хотят взыскать 1906 фунтов стерлингов (более 250 тысяч рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Хадсон рассказала, что начала пользоваться парковкой на Коупленд-стрит в феврале 2023 года, когда она работала в расположенном неподалеку торговом центре Derbion. По ее словам, автомат для оплаты парковки был «совершенно неисправен», поэтому она попыталась оплатить парковку с помощью приложения на телефоне.

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«Я пыталась поймать сигнал, но не смогла, поэтому подключилась к Wi-Fi в магазине и оплатила покупку онлайн через их приложение», — рассказала женщина. Она добавила, что изо дня в день оплачивала полную стоимость парковки, пока не получила требование заплатить штраф.

Excel Parking потребовала, чтобы Хадсон заплатила 100 фунтов в течение 28 дней, в случае уплаты штрафа в течение двух недель его сумму пообещали сократить до 60 фунтов. Женщина обратилась в компанию, но там ей ответили, что она обязана заплатить штраф. 

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Хадсон заплатила указанную сумму, но вскоре она получила еще девять писем, в которых от нее требовали заплатить штрафы, включая «задолженности», проценты и судебный сбор. Компания утверждает, что Хадсон сама виновата в выписанных ей штрафах, а на покупку парковочного тарифа у нее якобы уходило от 14 до 190 минут.

Хадсон назвала эти утверждения нелепыми и добавила, что платежи могли долго обрабатываться из-за задержек в приложении. Чтобы взыскать с женщины 1906 фунтов, Excel Parking подала иск через Гражданский национальный бизнес-центр. Стороны провели переговоры по телефону, но не достигли урегулирования конфликта. Теперь в течение полугода должно состояться слушание.

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