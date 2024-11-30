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Мир

Студентку не выпустили из общежития попрощаться с умирающим родственником из-за комендантского часа

17:38 30.11.2024

Студентка колледжа при Гуандунском политехническом университете в Китае не смогла увидеться с умирающим родственником из-за того, что комендант отказалась ее выпускать с территории общежития, объяснив это комендантским часом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, семья девушки, чье имя не называется, сообщила ей о внезапном критическом состоянии одного из членов семьи. О ком именно шла речь, не уточняется. Студентка получила разрешение поехать домой от куратора и купила билет на ранний рейс в 07:30 утра.

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Однако когда она собиралась покинуть территорию общежития в пять утра и отправиться в аэропорт, комендант отказалась открыть ей дверь, настаивая на том, что общежитие не разрешает студентам выходить на улицу во время ночного комендантского часа с 11 вечера до 06:30 утра.

По словам студентки, она уговаривала коменданта полтора часа и даже встала на колени перед ее комнатой, но женщина оказалась непреклонна. Она утверждала, что может выпустить девушку только при наличии письменного разрешения из отдела по работе со студентами колледжа.

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Студентка пыталась дозвониться до своего руководителя и куратора, но они не ответили на ее звонки. Из-за этого девушка опоздала на самолет и не смогла увидеться с умирающим родственником.

После произошедшего колледж признал, что комендант действовала неправильно, и добавил, что компания по управлению имуществом, отвечающая за персонал общежития, перевела коменданта на другую должность и лишила ее премии за работу. Колледж пообещал обучить комендантов гибко подходить к решению чрезвычайных ситуаций и защищать законные права студентов.

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