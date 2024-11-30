Студентку не выпустили из общежития попрощаться с умирающим родственником из-за комендантского часа

Студентка колледжа при Гуандунском политехническом университете в Китае не смогла увидеться с умирающим родственником из-за того, что комендант отказалась ее выпускать с территории общежития, объяснив это комендантским часом. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как пишет издание, семья девушки, чье имя не называется, сообщила ей о внезапном критическом состоянии одного из членов семьи. О ком именно шла речь, не уточняется. Студентка получила разрешение поехать домой от куратора и купила билет на ранний рейс в 07:30 утра.
Однако когда она собиралась покинуть территорию общежития в пять утра и отправиться в аэропорт, комендант отказалась открыть ей дверь, настаивая на том, что общежитие не разрешает студентам выходить на улицу во время ночного комендантского часа с 11 вечера до 06:30 утра.
По словам студентки, она уговаривала коменданта полтора часа и даже встала на колени перед ее комнатой, но женщина оказалась непреклонна. Она утверждала, что может выпустить девушку только при наличии письменного разрешения из отдела по работе со студентами колледжа.
Студентка пыталась дозвониться до своего руководителя и куратора, но они не ответили на ее звонки. Из-за этого девушка опоздала на самолет и не смогла увидеться с умирающим родственником.
После произошедшего колледж признал, что комендант действовала неправильно, и добавил, что компания по управлению имуществом, отвечающая за персонал общежития, перевела коменданта на другую должность и лишила ее премии за работу. Колледж пообещал обучить комендантов гибко подходить к решению чрезвычайных ситуаций и защищать законные права студентов.