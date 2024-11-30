Китай строил дома и дороги на пожертвования для помощи пандам

Американские зоопарки десятилетиями получали десятки миллионов долларов от спонсоров и отправляли их в Китай за право содержать и выставлять панд. Согласно законодательству США, эти средства должны были быть потрачены на защиту панд в дикой природе, однако правительство Китая вместо этого строило жилые дома, дороги, музеи и закупало компьютеры. Об этом говорится в расследовании The New York Times (NYT).

Как пишет издание, власти Китая в течение многих лет отказывались отчитаться о потраченных средствах, а регуляторы Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу.

При этом в американских зоопарках знали, что деньги тратятся не на охрану дикой природы, но администрация боялась, что в случае прекращения платежей Китай может потребовать вернуть панд.

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NYT изучило финансовые отчеты, внутренние переписки и архивы зоопарков США за два десятилетия, чтобы отследить в общей сумме 86 миллионов долларов, которые перевели в подведомственные китайскому правительству организации. Отмечается, что зоопарки других стран, в том числе европейских, отправили еще большую сумму.

По данным издания, зоопарки утверждают, какие проекты они будут финансировать, а затем указывают их в ежегодных отчетах для Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы. Из этих отчетов следует, что средства были выделены на строительство многоквартирных домов вдали от заповедников. Китай также купил компьютеры и спутниковое телевидение для офисов местных властей и построил как минимум три музея.

Также деньги американских зоопарков были потрачены на то, чтобы превратить центр разведения панд на западе Китая в парк развлечений, который, как ожидается, вскоре может принять столько же посетителей, сколько Диснейленд.

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Издание отмечает, что это данные только из задокументированных платежей. При этом в последних контрактах, недавно подписанных Национальным зоопарками в Вашингтоне и Сан-Диего, нет никаких упоминаний о проверке того, как расходуются деньги. По словам Дэвида Тауна, который до 2016 года был директором фонда, представляющего американские зоопарки с пандами, Китай заявил, что США не могут ему указывать, как тратить выделенные на панд деньги.

NYT пишет, что часть средств все-таки была потрачена на панд, расширение сети заповедников, оборудование для защиты земель и патрули. В то же время Китай построил дороги и развил туризм в заповедниках и вокруг них, тем самым нарушив естественную среду обитания и оставив панд изолированными во более мелких популяциях.

Китайские и американские ученые заявили, что у диких панд теперь меньше территории для перемещения, чем в 1980-х годах, до притока средств из иностранных зоопарков.