Железнодорожник изнасиловал пассажирку электрички

37-летнего железнодорожника подозревают в изнасиловании пассажирки электрички в Оренбургской области, сообщает Следственный комитет на транспорте.

По данным СК, ночью 27 ноября пьяный сотрудник железной дороги напал на женщину в вагоне электропоезда на станции Медногорск в Оренбургской области. 37-летний железнодорожник несколько раз ударил пассажирку, а потом изнасиловал, сказано в пресс-релизе.

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Следователи возбудили против железнодорожника уголовное дело по статье об изнасиловании (часть 1, статья 131 УК РФ), ему грозит от трех до шести лет колонии. На видео, приложенном к публикации СК, мужчина сообщил, что признает свою вину. Следственный комитет обратился в суд с просьбой поместить железнодорожника в СИЗО.

В понедельник в Екатеринбурге суд отказался арестовывать православного священника Даниила Сидорова, обвиненного в попытке изнасилования студентки. По данным регионального издания E1, Сидоров преследовал девушку до дома, перекрыл ей проход в подъезд, а потом повалил на землю и попытался изнасиловать.

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Месяц назад ведущая православного телеканала «Спас» Мария Чугреева назвала преступницами женщин, совершивших аборт после изнасилования. «Ведь несмотря на то, что он появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе — живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то по сути тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — заявила Чугреева. Ведущая сказала об этом в эфире программы «Прямая линия жизни», которую на сайте канала называют «первой телевизионной службой спасения от абортов».