EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Трамп может положить конец сотрудничеству России и Северной Кореи

15:01 29.11.2024

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно положит конец войне в Украине, то это может подорвать сложившееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Корейского института развития.

Автор исследования Ли Чонгю утверждает, что отношения России и Северной Кореи будут укрепляться до тех пор, пока продолжается война в Украине. У обеих стран появился интерес друг к другу из-за военного конфликта и экономической изоляции: России нужны войска и вооружения, а КНДР — продовольствие, энергоресурсы и иностранная валюта.

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа может изменить динамику отношений между Москвой и Пхеньяном. Трамп неоднократно обещал положить конец войне в Украине, а по ее завершении Россия и КНДР могут перестать нуждаться в поддержке друг друга.

«Если эта война закончится в какой-либо форме, как обещал Трамп, потребности этих двух стран друг в друге могут измениться», — уточнил Ли Чонгю.

Россия и Северная Корея близки как никогда
Россия и Северная Корея близки как никогда
Что может дать Владимиру Путину главный диктатор планеты?
Общество10 минут чтения

За два года продолжающейся войны и изоляции Россия не смогла составить конкуренцию Китаю на северокорейском рынке: Пекин поставляет в КНДР более 900 видов продукции, когда как Россия экспортирует только 150 видов товаров. Кроме того, российские инвестиции оказались «нестабильными» для Северной Кореи, в отличие от инвестиций из Китая, дополнил Ли Чонгю.

Северная Корея видит в сотрудничестве с Россией способ достижения военных, а не экономических целей, пишет Bloomberg. Один из авторов исследования, профессор Университета Кунмина Ли Сан Джун считает, что КНДР хочет через Россию получить доступ к современным технологиям для разработки баллистических ракет, подводных лодок и истребителей.

Bloomberg пишет, что северокорейская армия выигрывает от того, что война в Украине будет затягиваться еще на более долгий срок. У режима Ким Чен Ына есть время, чтобы модернизировать свою военную промышленность, а северокорейские войска, задействованные в зоне «СВО», приобретут боевой опыт.

Северная Корея получит помощь в виде 500-700 тысяч тонн риса от России за то, что отправила своих военных воевать против Украины. Раньше Россия поставляла КНДР куда меньше риса — порядка 50-100 тысяч тонн в год. Также, как выяснило агентство Bloomberg, каждый северокорейский солдат получает зарплату в две тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях на стороне России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Мне отрезали половину языка
Общество
Мне отрезали половину языка
Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю
11 минут чтения
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.