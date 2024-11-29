СМИ: Трамп может положить конец сотрудничеству России и Северной Кореи

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно положит конец войне в Украине, то это может подорвать сложившееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Корейского института развития.

Автор исследования Ли Чонгю утверждает, что отношения России и Северной Кореи будут укрепляться до тех пор, пока продолжается война в Украине. У обеих стран появился интерес друг к другу из-за военного конфликта и экономической изоляции: России нужны войска и вооружения, а КНДР — продовольствие, энергоресурсы и иностранная валюта.

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа может изменить динамику отношений между Москвой и Пхеньяном. Трамп неоднократно обещал положить конец войне в Украине, а по ее завершении Россия и КНДР могут перестать нуждаться в поддержке друг друга.

«Если эта война закончится в какой-либо форме, как обещал Трамп, потребности этих двух стран друг в друге могут измениться», — уточнил Ли Чонгю.

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За два года продолжающейся войны и изоляции Россия не смогла составить конкуренцию Китаю на северокорейском рынке: Пекин поставляет в КНДР более 900 видов продукции, когда как Россия экспортирует только 150 видов товаров. Кроме того, российские инвестиции оказались «нестабильными» для Северной Кореи, в отличие от инвестиций из Китая, дополнил Ли Чонгю.

Северная Корея видит в сотрудничестве с Россией способ достижения военных, а не экономических целей, пишет Bloomberg. Один из авторов исследования, профессор Университета Кунмина Ли Сан Джун считает, что КНДР хочет через Россию получить доступ к современным технологиям для разработки баллистических ракет, подводных лодок и истребителей.

Bloomberg пишет, что северокорейская армия выигрывает от того, что война в Украине будет затягиваться еще на более долгий срок. У режима Ким Чен Ына есть время, чтобы модернизировать свою военную промышленность, а северокорейские войска, задействованные в зоне «СВО», приобретут боевой опыт.

Северная Корея получит помощь в виде 500-700 тысяч тонн риса от России за то, что отправила своих военных воевать против Украины. Раньше Россия поставляла КНДР куда меньше риса — порядка 50-100 тысяч тонн в год. Также, как выяснило агентство Bloomberg, каждый северокорейский солдат получает зарплату в две тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях на стороне России.